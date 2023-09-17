https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896787808.html

Собянин выразил соболезнования из-за смерти Николая Добронравова

Собянин выразил соболезнования из-за смерти Николая Добронравова - РИА Новости, 17.09.2023

Собянин выразил соболезнования из-за смерти Николая Добронравова

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в телеграм-канале в связи кончиной поэта-песенника Николая Добронравова, назвав его смерть невосполнимой... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T10:49

2023-09-17T10:49

2023-09-17T10:49

культура

новости культуры

николай добронравов

сергей собянин

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в телеграм-канале в связи кончиной поэта-песенника Николая Добронравова, назвав его смерть невосполнимой утратой. Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни, сообщила в воскресенье поэтесса Любовь Воропаева. "Не стало выдающегося поэта-песенника Николая Николаевича Добронравова. Невосполнимая утрата... Произведения на стихи Николая Добронравова проникнуты необыкновенным лиризмом и романтикой: "Нежность", "Надежда", "Как молоды мы были", прощальная песня Олимпиады-80 "До свиданья, Москва" и сотни других — любимы многими поколениями, всегда придавали сил, помогали в печали и в радости", - написал Собянин.Он также выразил искренние слова сочувствия и поддержки Александре Пахмутовой. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Он написал стихи для множества ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.

https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896786257.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, николай добронравов, сергей собянин