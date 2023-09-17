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Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 17.09.2023
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10:18 17.09.2023 (обновлено: 14:57 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896785362.html
Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище
Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 17.09.2023
Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище
Поэта-песенника Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T10:18
2023-09-17T14:57
николай добронравов
москва
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Поэта-песенника Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Николай Николаевич Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Светлая память", — написал он в Telegram-канале.Добронравов умер на 95-м году жизни, сообщила сегодня поэтесса Любовь Воропаева.Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. В 1950-м окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР, в 1970 году его приняли в Союз писателей СССР.Особую популярность завоевали песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой: "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "До свидания, Москва" (исполнялась на церемонии закрытия Олимпиады 1980 года), "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Русский вальс", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой", "Я не могу иначе" — в общей сложности более 400.Его песни исполняли Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Николай Басков, Нонна Мордюкова, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Сергей Пенкин, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, ансамбли "Песняры", "Самоцветы", "Сябры", группа Стаса Намина и другие.
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николай добронравов, москва, сергей собянин, общество
Николай Добронравов, Москва, Сергей Собянин, Общество
Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище

Собянин: поэта Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПоэт Николай Добронравов
Поэт Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Поэт Николай Добронравов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Поэта-песенника Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Николай Николаевич Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Светлая память", — написал он в Telegram-канале.
Добронравов умер на 95-м году жизни, сообщила сегодня поэтесса Любовь Воропаева.
Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. В 1950-м окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР, в 1970 году его приняли в Союз писателей СССР.
Особую популярность завоевали песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой: "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "До свидания, Москва" (исполнялась на церемонии закрытия Олимпиады 1980 года), "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Русский вальс", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой", "Я не могу иначе" — в общей сложности более 400.
Его песни исполняли Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Николай Басков, Нонна Мордюкова, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Сергей Пенкин, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, ансамбли "Песняры", "Самоцветы", "Сябры", группа Стаса Намина и другие.
Поэт-песенник Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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