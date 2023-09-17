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США следует усиливать давление на Китай, считает Пенс - РИА Новости, 17.09.2023
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22:13 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/davlenie-1896861282.html
США следует усиливать давление на Китай, считает Пенс
США следует усиливать давление на Китай, считает Пенс - РИА Новости, 17.09.2023
США следует усиливать давление на Китай, считает Пенс
США следует усиливать давление на Китай в ответ на агрессивное поведение Пекина, заявил бывший вице-президент США, кандидат на пост главы государства в 2024... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T22:13
2023-09-17T22:13
в мире
сша
майк пенс
саммит g20
китай
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США следует усиливать давление на Китай в ответ на агрессивное поведение Пекина, заявил бывший вице-президент США, кандидат на пост главы государства в 2024 году Майк Пенс, отметив стремление добиваться мира и процветания через силу. "Честно говоря, нам следовало бы усиливать давление, видя более агрессивное поведение Китая", - сообщил он в интервью телеканалу CNN. Пенс добавил, что в случае своей победы на выборах президента, намерен ограничивать доступ Китая к американской экономике, а также усиливать военное присутствие в азиатском регионе. "Я верю, что мы можем затмить китайский флот в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потому что, в конечном итоге, мир и процветание приходят через силу", - добавил он.
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в мире, сша, майк пенс, саммит g20, китай, пекин
В мире, США, Майк Пенс, Саммит G20, Китай, Пекин
США следует усиливать давление на Китай, считает Пенс

Пенс: США следует усиливать давление на Китай, добиваясь мира через силу

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вице-президент США Майк Пенс . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США следует усиливать давление на Китай в ответ на агрессивное поведение Пекина, заявил бывший вице-президент США, кандидат на пост главы государства в 2024 году Майк Пенс, отметив стремление добиваться мира и процветания через силу.
«
"Честно говоря, нам следовало бы усиливать давление, видя более агрессивное поведение Китая", - сообщил он в интервью телеканалу CNN.
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Пенс добавил, что в случае своей победы на выборах президента, намерен ограничивать доступ Китая к американской экономике, а также усиливать военное присутствие в азиатском регионе.
«
"Я верю, что мы можем затмить китайский флот в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потому что, в конечном итоге, мир и процветание приходят через силу", - добавил он.
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В миреСШАМайк ПенсСаммит G20КитайПекин
 
 
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