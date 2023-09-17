https://ria.ru/20230917/davlenie-1896861282.html

США следует усиливать давление на Китай, считает Пенс

США следует усиливать давление на Китай, считает Пенс - РИА Новости, 17.09.2023

США следует усиливать давление на Китай, считает Пенс

США следует усиливать давление на Китай в ответ на агрессивное поведение Пекина, заявил бывший вице-президент США, кандидат на пост главы государства в 2024... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T22:13

2023-09-17T22:13

2023-09-17T22:13

в мире

сша

майк пенс

саммит g20

китай

пекин

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США следует усиливать давление на Китай в ответ на агрессивное поведение Пекина, заявил бывший вице-президент США, кандидат на пост главы государства в 2024 году Майк Пенс, отметив стремление добиваться мира и процветания через силу. "Честно говоря, нам следовало бы усиливать давление, видя более агрессивное поведение Китая", - сообщил он в интервью телеканалу CNN. Пенс добавил, что в случае своей победы на выборах президента, намерен ограничивать доступ Китая к американской экономике, а также усиливать военное присутствие в азиатском регионе. "Я верю, что мы можем затмить китайский флот в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потому что, в конечном итоге, мир и процветание приходят через силу", - добавил он.

https://ria.ru/20230917/ramasvami-1896858851.html

https://ria.ru/20230917/voyna-1896859581.html

сша

китай

пекин

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в мире, сша, майк пенс, саммит g20, китай, пекин