https://ria.ru/20230917/braziliya-1896761503.html
СМИ: в бразильской Амазонии при крушении самолета погибли 12 человек
СМИ: в бразильской Амазонии при крушении самолета погибли 12 человек - РИА Новости, 17.09.2023
СМИ: в бразильской Амазонии при крушении самолета погибли 12 человек
Легкий пассажирский самолет Embraer 110 разбился в муниципалитете Барселуш бразильского штата Амазонас, на его борту находились 12 человек, все они погибли,... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T01:28
2023-09-17T01:28
2023-09-17T01:28
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МЕХИКО, 17 сен - РИА Новости. Легкий пассажирский самолет Embraer 110 разбился в муниципалитете Барселуш бразильского штата Амазонас, на его борту находились 12 человек, все они погибли, сообщил портал G1. "Небольшой самолет разбился в Барселуше (в центральной части Амазонаса) в субботу днем. По данным правительства Амазонаса, погибло 12 человек", - говорится в сообщении на сайте G1. По данным СМИ, крушение потерпел Embraer EMB-110 "Bandeirante", который летел из столицы штата Манауса в Барселуш. Информации о личностях жертв не приводится. В министерстве гражданской обороны штата СМИ сообщили, что готовят команду к отправке в район крушения.
https://ria.ru/20230916/samolet-1896738488.html
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амазонас, манаус, в мире
СМИ: в бразильской Амазонии при крушении самолета погибли 12 человек
G1: в бразильской Амазонии при крушении самолета Embraer 110 погибли 12 человек