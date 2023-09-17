https://ria.ru/20230917/besporyadki-1896792913.html

В Штутгарте вспыхнули беспорядки, устроенные эритрейской общиной

В Штутгарте вспыхнули беспорядки, устроенные эритрейской общиной - РИА Новости, 17.09.2023

В Штутгарте вспыхнули беспорядки, устроенные эритрейской общиной

Беспорядки между противниками и сторонниками правительства Эритреи вспыхнули накануне в немецком Штутгарте, сообщила местная полиция. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T11:31

2023-09-17T11:31

2023-09-17T17:09

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Беспорядки между противниками и сторонниками правительства Эритреи вспыхнули накануне в немецком Штутгарте, сообщила местная полиция. Уточняется, что вчера в городе проходило мероприятие, организованное ассоциацией африканской страны. Еще утром, за несколько часов до начала, недалеко от места его проведения собралась толпа из нескольких сотен оппозиционно настроенных выходцев из Эритреи. Агрессивно настроенные люди начали нападать на участников мероприятия и полицейских, используя деревянные палки, порой с гвоздями, металлические пруты, бутылки и камни. Изначально безопасность поддерживали более 300 стражей порядка, но после начала стычек пришлось задействовать дополнительные силы экстренных служб. Вечером после окончания мероприятия столкновения возобновились, что привело к серьезным перебоям в работе общественного транспорта. "Сегодня мы были буферной остановкой для эритрейского конфликта, который развернулся на улицах Штутгарта с массовым насилием. Ни масштабы, ни интенсивность насилия не были очевидными заранее. Тем не менее благодаря профессиональному вмешательству мы смогли задержать почти всех нарушителей", — заявил вице-президент местной полиции Карстен Хёфлер.Он также добавил, что при столкновениях пострадали 26 сотрудников правоохранительных органов. Хёфлер пожелал им скорейшего выздоровления.Позднее полиция заявила о задержании 228 человек, большинство из которых — граждане Эритреи, сообщил телеканал NTV. Однако в итоге 227 из них отпустили.Глава федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман выразил обеспокоенность произошедшим. "Кадры жестоких беспорядков с целенаправленными нападениями на полицию вызывают беспокойство и совершенно неприемлемы. Мы не потерпим, чтобы конфликты из других стран выливались в насилие в нашей стране, и будем строго это пресекать", — сказал он.Глава МВД Германии Нэнси Фезер, в свою очередь, призвала привлечь виновных к ответственности.

https://ria.ru/20230902/izrail-1893847738.html

https://ria.ru/20230703/istoriya-1881809056.html

https://ria.ru/20230916/oktoberfest-1896716371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, штутгарт, эритрея, германия, мвд германии, баден-вюртемберг