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Средства ПВО уничтожили у побережья Крыма еще четыре беспилотника - РИА Новости, 17.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:43 17.09.2023 (обновлено: 02:48 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/bespilotniki-1896763380.html
Средства ПВО уничтожили у побережья Крыма еще четыре беспилотника
Средства ПВО уничтожили у побережья Крыма еще четыре беспилотника - РИА Новости, 17.09.2023
Средства ПВО уничтожили у побережья Крыма еще четыре беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили еще четыре украинских дрона самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым, сообщили в... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T02:43
2023-09-17T02:48
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще четыре украинских дрона самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым, сообщили в воскресенье в Минобороны России."С 1.45 до 2.20 мск пресечена очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым", - рассказали в ведомстве.
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Средства ПВО уничтожили у побережья Крыма еще четыре беспилотника

Минобороны: над северо-западным и восточным побережьями Крыма сбиты четыре БПЛА

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОператор ПВО
Оператор ПВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще четыре украинских дрона самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"С 1.45 до 2.20 мск пресечена очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым", - рассказали в ведомстве.
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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