https://ria.ru/20230917/bespilotniki-1896763380.html

Средства ПВО уничтожили у побережья Крыма еще четыре беспилотника

Средства ПВО уничтожили у побережья Крыма еще четыре беспилотника - РИА Новости, 17.09.2023

Средства ПВО уничтожили у побережья Крыма еще четыре беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили еще четыре украинских дрона самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым, сообщили в... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T02:43

2023-09-17T02:43

2023-09-17T02:48

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще четыре украинских дрона самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым, сообщили в воскресенье в Минобороны России."С 1.45 до 2.20 мск пресечена очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230917/istra-1896762813.html

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