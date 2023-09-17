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На юго-западе Крыма сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 17.09.2023
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21:23 17.09.2023 (обновлено: 22:22 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896856260.html
На юго-западе Крыма сбили два украинских беспилотника
На юго-западе Крыма сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 17.09.2023
На юго-западе Крыма сбили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над юго-западной частью Крыма, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T21:23
2023-09-17T22:22
безопасность
россия
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над юго-западной частью Крыма, сообщили в Минобороны.&quot;Семнадцатого сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — подчеркнули в ведомстве.В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что повреждений инфраструктуры в городе нет. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Развожаев также призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Позднее в министерстве сообщили, что средства противовоздушной обороны также сбили беспилотник над Белгородской областью.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.В частности, сегодня силы ПВО сбили три беспилотника в Подмосковье. Также еще шесть дронов ликвидировали возле Крыма. Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы перехватили один аппарат в Воронежской области. Помимо этого, два беспилотника упали в Орловской и Тульской областях. В обоих инцидентах никто не пострадал.
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
На юго-западе Крыма сбили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на гору Аю-Даг в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над юго-западной частью Крыма, сообщили в Минобороны.
«

"Семнадцатого сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что повреждений инфраструктуры в городе нет. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Развожаев также призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Позднее в министерстве сообщили, что средства противовоздушной обороны также сбили беспилотник над Белгородской областью.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
В частности, сегодня силы ПВО сбили три беспилотника в Подмосковье. Также еще шесть дронов ликвидировали возле Крыма. Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы перехватили один аппарат в Воронежской области.
Помимо этого, два беспилотника упали в Орловской и Тульской областях. В обоих инцидентах никто не пострадал.
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