https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896856260.html
На юго-западе Крыма сбили два украинских беспилотника
На юго-западе Крыма сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 17.09.2023
На юго-западе Крыма сбили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над юго-западной частью Крыма, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T21:23
2023-09-17T21:23
2023-09-17T22:22
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над юго-западной частью Крыма, сообщили в Минобороны."Семнадцатого сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что повреждений инфраструктуры в городе нет. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Развожаев также призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Позднее в министерстве сообщили, что средства противовоздушной обороны также сбили беспилотник над Белгородской областью.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.В частности, сегодня силы ПВО сбили три беспилотника в Подмосковье. Также еще шесть дронов ликвидировали возле Крыма. Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы перехватили один аппарат в Воронежской области. Помимо этого, два беспилотника упали в Орловской и Тульской областях. В обоих инцидентах никто не пострадал.
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безопасность, россия
На юго-западе Крыма сбили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над юго-западной частью Крыма, сообщили
в Минобороны.
«
"Семнадцатого сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.
В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что повреждений инфраструктуры в городе нет. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Развожаев также призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Позднее в министерстве сообщили, что средства противовоздушной обороны также сбили беспилотник над Белгородской областью.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
В частности, сегодня силы ПВО сбили три беспилотника в Подмосковье. Также еще шесть дронов ликвидировали возле Крыма. Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы перехватили один аппарат в Воронежской области.
Помимо этого, два беспилотника упали в Орловской и Тульской областях. В обоих инцидентах никто не пострадал.
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