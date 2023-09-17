https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896856260.html

На юго-западе Крыма сбили два украинских беспилотника

На юго-западе Крыма сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 17.09.2023

На юго-западе Крыма сбили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над юго-западной частью Крыма, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T21:23

2023-09-17T21:23

2023-09-17T22:22

безопасность

россия

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над юго-западной частью Крыма, сообщили в Минобороны."Семнадцатого сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что повреждений инфраструктуры в городе нет. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Развожаев также призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Позднее в министерстве сообщили, что средства противовоздушной обороны также сбили беспилотник над Белгородской областью.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.В частности, сегодня силы ПВО сбили три беспилотника в Подмосковье. Также еще шесть дронов ликвидировали возле Крыма. Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы перехватили один аппарат в Воронежской области. Помимо этого, два беспилотника упали в Орловской и Тульской областях. В обоих инцидентах никто не пострадал.

https://ria.ru/20230917/ugrozy-1896825063.html

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безопасность, россия