https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896795766.html

В Воронежской области перехватили украинский беспилотник

В Воронежской области перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.09.2023

В Воронежской области перехватили украинский беспилотник

Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T11:58

2023-09-17T11:58

2023-09-17T12:04

воронежская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России."17 сентября т.г. около 9.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230917/bespilotniki-1896763380.html

воронежская область

россия

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Варвара Скокшина

воронежская область, россия, происшествия