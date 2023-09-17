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В Воронежской области перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.09.2023
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11:58 17.09.2023 (обновлено: 12:04 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896795766.html
В Воронежской области перехватили украинский беспилотник
В Воронежской области перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.09.2023
В Воронежской области перехватили украинский беспилотник
Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T11:58
2023-09-17T12:04
воронежская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России."17 сентября т.г. около 9.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230917/bespilotniki-1896763380.html
воронежская область
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воронежская область, россия, происшествия
Воронежская область, Россия, Происшествия
В Воронежской области перехватили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО перехватила украинский беспилотник над Воронежской областью

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"17 сентября т.г. около 9.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области", - рассказали в ведомстве.
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