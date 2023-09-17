https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896795766.html
В Воронежской области перехватили украинский беспилотник
В Воронежской области перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.09.2023
В Воронежской области перехватили украинский беспилотник
Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T11:58
2023-09-17T11:58
2023-09-17T12:04
воронежская область
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России."17 сентября т.г. около 9.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230917/bespilotniki-1896763380.html
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, россия, происшествия
Воронежская область, Россия, Происшествия
В Воронежской области перехватили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО перехватила украинский беспилотник над Воронежской областью