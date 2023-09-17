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На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник - РИА Новости, 17.09.2023
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10:48 17.09.2023 (обновлено: 12:16 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896787695.html
На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник
На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник - РИА Новости, 17.09.2023
На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник
На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник, сообщило Министерство региональной безопасности. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T10:48
2023-09-17T12:16
происшествия
тульская область
узловский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен — РИА Новости. На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник, сообщило Министерство региональной безопасности. &quot;Семнадцатого сентября на территории &quot;Логистического центра № 1&quot; в Узловском районе произошло падение БПЛА. На место происшествия выехали все экстренные службы&quot;, — указали в ведомстве.По предварительной информации, никто не пострадал, также нет значительных повреждений инфраструктуры.Сейчас проводятся необходимые следственные действия."Причины происшествия устанавливаются", — отметили власти.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896768936.html
тульская область
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происшествия, тульская область, узловский район
Происшествия, Тульская область, Узловский район
На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник

На территории логистического центра под Тулой упал беспилотник

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России
Сотрудник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен — РИА Новости. На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник, сообщило Министерство региональной безопасности.
«

"Семнадцатого сентября на территории "Логистического центра № 1" в Узловском районе произошло падение БПЛА. На место происшествия выехали все экстренные службы", — указали в ведомстве.

По предварительной информации, никто не пострадал, также нет значительных повреждений инфраструктуры.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия.
"Причины происшествия устанавливаются", — отметили власти.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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ПроисшествияТульская областьУзловский район
 
 
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