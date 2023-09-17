https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896787695.html

На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник

На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник - РИА Новости, 17.09.2023

На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник

На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник, сообщило Министерство региональной безопасности. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T10:48

2023-09-17T10:48

2023-09-17T12:16

происшествия

тульская область

узловский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен — РИА Новости. На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник, сообщило Министерство региональной безопасности. "Семнадцатого сентября на территории "Логистического центра № 1" в Узловском районе произошло падение БПЛА. На место происшествия выехали все экстренные службы", — указали в ведомстве.По предварительной информации, никто не пострадал, также нет значительных повреждений инфраструктуры.Сейчас проводятся необходимые следственные действия."Причины происшествия устанавливаются", — отметили власти.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.

https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896768936.html

тульская область

узловский район

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тульская область, узловский район