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В Орле на нежилой объект упал беспилотник - РИА Новости, 17.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:25 17.09.2023 (обновлено: 05:33 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896768936.html
В Орле на нежилой объект упал беспилотник
В Орле на нежилой объект упал беспилотник - РИА Новости, 17.09.2023
В Орле на нежилой объект упал беспилотник
Беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе Орла, пострадавших нет, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T05:25
2023-09-17T05:33
специальная военная операция на украине
орел
андрей клычков
орловская область
происшествия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе Орла, пострадавших нет, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале."Сегодня примерно в 3.50 на территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата. Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Клычков отметил, что место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под полным контролем.
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орел, андрей клычков, орловская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орел, Андрей Клычков, Орловская область, Происшествия
В Орле на нежилой объект упал беспилотник

Губернатор Клычков: на нежилой объект в городе Орел ночью упал беспилотник

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе Орла, пострадавших нет, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
"Сегодня примерно в 3.50 на территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата. Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Клычков отметил, что место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под полным контролем.
 
Специальная военная операция на УкраинеОрелАндрей КлычковОрловская областьПроисшествия
 
 
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