https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896768936.html

В Орле на нежилой объект упал беспилотник

В Орле на нежилой объект упал беспилотник - РИА Новости, 17.09.2023

В Орле на нежилой объект упал беспилотник

Беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе Орла, пострадавших нет, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T05:25

2023-09-17T05:25

2023-09-17T05:33

специальная военная операция на украине

орел

андрей клычков

орловская область

происшествия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе Орла, пострадавших нет, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале."Сегодня примерно в 3.50 на территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата. Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Клычков отметил, что место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под полным контролем.

https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896766707.html

орел

орловская область

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орел, андрей клычков, орловская область, происшествия