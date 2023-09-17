https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896766707.html

Российские военные сбили над городским округом Домодедово украинский БПЛА

Российские военные сбили над городским округом Домодедово украинский БПЛА - РИА Новости, 17.09.2023

Российские военные сбили над городским округом Домодедово украинский БПЛА

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Домодедовским городским округом Подмосковья, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T04:29

2023-09-17T04:29

2023-09-17T08:52

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. ПВО уничтожила украинский беспилотник над Домодедовским городским округом Подмосковья, сообщили в Минобороны России."Ранним утром 17 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о поражении украинского дрона в Раменском городском округе Подмосковья. Разрушений и пострадавших, по его словам, нет.Ранее в ночь на воскресенье силы ПВО сбили украинский БПЛА в Истринском городском округе Подмосковья. Еще шесть дронов уничтожили у побережья Крыма.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.

https://ria.ru/20230917/bespilotniki-1896762479.html

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