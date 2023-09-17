https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896766499.html

В Московской области сбили еще один беспилотник

В Московской области сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 17.09.2023

В Московской области сбили еще один беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Москву, в Раменском районе Московской области, сообщил в... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T04:26

2023-09-17T04:26

2023-09-17T05:00

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Москву, в Раменском районе Московской области, сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.Дрон, по словам градоначальника, пытался атаковать столицу. Разрушений и пострадавших в результате уничтожения БПЛА, по предварительным данным, нет.

https://ria.ru/20230917/bespilotniki-1896763380.html

московская область (подмосковье)

москва

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2023

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московская область (подмосковье), москва, сергей собянин