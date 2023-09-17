https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896766499.html
В Московской области сбили еще один беспилотник
В Московской области сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 17.09.2023
В Московской области сбили еще один беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Москву, в Раменском районе Московской области, сообщил в... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T04:26
2023-09-17T04:26
2023-09-17T05:00
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Москву, в Раменском районе Московской области, сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.Дрон, по словам градоначальника, пытался атаковать столицу. Разрушений и пострадавших в результате уничтожения БПЛА, по предварительным данным, нет.
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московская область (подмосковье), москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Москва, Сергей Собянин
В Московской области сбили еще один беспилотник
Собянин: ПВО сбила в Раменском районе Московской области еще один беспилотник