https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896762375.html
В Подмосковье сбили беспилотник
В Подмосковье сбили беспилотник - РИА Новости, 17.09.2023
В Подмосковье сбили беспилотник
Ночью силами ПВО отражена атака беспилотника в городском округе Истра Московской области, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил в... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T02:00
2023-09-17T02:00
2023-09-17T02:47
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
москва
сергей собянин
истра
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ночью силами ПВО отражена атака беспилотника в городском округе Истра Московской области, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.По словам градоначальника, пострадавших и разрушений нет. На место происшествия направили представителей экстренных служб.
https://ria.ru/20230917/bespilotniki-1896762479.html
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