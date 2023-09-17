https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896762375.html

В Подмосковье сбили беспилотник

В Подмосковье сбили беспилотник - РИА Новости, 17.09.2023

В Подмосковье сбили беспилотник

Ночью силами ПВО отражена атака беспилотника в городском округе Истра Московской области, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил в... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T02:00

2023-09-17T02:00

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специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

москва

сергей собянин

истра

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ночью силами ПВО отражена атака беспилотника в городском округе Истра Московской области, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.По словам градоначальника, пострадавших и разрушений нет. На место происшествия направили представителей экстренных служб.

https://ria.ru/20230917/bespilotniki-1896762479.html

московская область (подмосковье)

москва

истра

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2023

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московская область (подмосковье), москва, сергей собянин, истра