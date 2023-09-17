Байден может врать о чем угодно, заявила конгрессвуман
Конгрессвуман: если Байден врет о визите в Нью-Йорк, то может врать о чем угодно
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден может врать о чем угодно, если позволяет себе говорить неправду о посещении разрушенных в результате терактов зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке на следующий день после трагедии 11 сентября 2001 года, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News.
"Только на прошлой неделе он лгал об 11 сентября, и если он врет об этом, то врет и о чем угодно", - сказала она.
Грин добавила, что американский президент также принимает "опасные политические решения", правду о которых скрывает.
Ранее Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. В очередную годовщину терактов президент США встретился с военными и выступил с заявлением на Аляске, сообщив, что на следующий день после терактов был у башен-близнецов и вид казался ему, "будто смотришь через врата ада". На самом же деле 12 сентября 2001 года Байден был в Вашингтоне и выступал на специальной сессии сената.
До этого журналисты подвергли критике президента США за повторение истории о пожаре в его доме в 2004 году: Байден рассказывает, что чуть не лишился жилища и имущества, хотя СМИ сообщали лишь о небольшом возгорании.