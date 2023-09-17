https://ria.ru/20230917/bayden-1896870777.html

Байден может врать о чем угодно, заявила конгрессвуман

Байден может врать о чем угодно, заявила конгрессвуман - РИА Новости, 17.09.2023

Байден может врать о чем угодно, заявила конгрессвуман

Президент США Джо Байден может врать о чем угодно, если позволяет себе говорить неправду о посещении разрушенных в результате терактов зданий Всемирного... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T23:57

2023-09-17T23:57

2023-09-17T23:57

в мире

сша

нью-йорк (город)

аляска

джо байден

марджори тейлор грин

ядерная война

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден может врать о чем угодно, если позволяет себе говорить неправду о посещении разрушенных в результате терактов зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке на следующий день после трагедии 11 сентября 2001 года, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News. "Только на прошлой неделе он лгал об 11 сентября, и если он врет об этом, то врет и о чем угодно", - сказала она.Грин добавила, что американский президент также принимает "опасные политические решения", правду о которых скрывает. Ранее Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. В очередную годовщину терактов президент США встретился с военными и выступил с заявлением на Аляске, сообщив, что на следующий день после терактов был у башен-близнецов и вид казался ему, "будто смотришь через врата ада". На самом же деле 12 сентября 2001 года Байден был в Вашингтоне и выступал на специальной сессии сената. До этого журналисты подвергли критике президента США за повторение истории о пожаре в его доме в 2004 году: Байден рассказывает, что чуть не лишился жилища и имущества, хотя СМИ сообщали лишь о небольшом возгорании.

https://ria.ru/20230913/pentagon-1896209678.html

https://ria.ru/20230917/proksi-voyna-1896868716.html

сша

нью-йорк (город)

аляска

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, сша, нью-йорк (город), аляска, джо байден, марджори тейлор грин, ядерная война