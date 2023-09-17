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Байден может врать о чем угодно, заявила конгрессвуман - РИА Новости, 17.09.2023
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23:57 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/bayden-1896870777.html
Байден может врать о чем угодно, заявила конгрессвуман
Байден может врать о чем угодно, заявила конгрессвуман - РИА Новости, 17.09.2023
Байден может врать о чем угодно, заявила конгрессвуман
Президент США Джо Байден может врать о чем угодно, если позволяет себе говорить неправду о посещении разрушенных в результате терактов зданий Всемирного... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T23:57
2023-09-17T23:57
в мире
сша
нью-йорк (город)
аляска
джо байден
марджори тейлор грин
ядерная война
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден может врать о чем угодно, если позволяет себе говорить неправду о посещении разрушенных в результате терактов зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке на следующий день после трагедии 11 сентября 2001 года, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News. "Только на прошлой неделе он лгал об 11 сентября, и если он врет об этом, то врет и о чем угодно", - сказала она.Грин добавила, что американский президент также принимает "опасные политические решения", правду о которых скрывает. Ранее Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. В очередную годовщину терактов президент США встретился с военными и выступил с заявлением на Аляске, сообщив, что на следующий день после терактов был у башен-близнецов и вид казался ему, "будто смотришь через врата ада". На самом же деле 12 сентября 2001 года Байден был в Вашингтоне и выступал на специальной сессии сената. До этого журналисты подвергли критике президента США за повторение истории о пожаре в его доме в 2004 году: Байден рассказывает, что чуть не лишился жилища и имущества, хотя СМИ сообщали лишь о небольшом возгорании.
https://ria.ru/20230913/pentagon-1896209678.html
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сша
нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), аляска, джо байден, марджори тейлор грин, ядерная война
В мире, США, Нью-Йорк (город), Аляска, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, ядерная война
Байден может врать о чем угодно, заявила конгрессвуман

Конгрессвуман: если Байден врет о визите в Нью-Йорк, то может врать о чем угодно

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден может врать о чем угодно, если позволяет себе говорить неправду о посещении разрушенных в результате терактов зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке на следующий день после трагедии 11 сентября 2001 года, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News.
"Только на прошлой неделе он лгал об 11 сентября, и если он врет об этом, то врет и о чем угодно", - сказала она.
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Грин добавила, что американский президент также принимает "опасные политические решения", правду о которых скрывает.
Ранее Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. В очередную годовщину терактов президент США встретился с военными и выступил с заявлением на Аляске, сообщив, что на следующий день после терактов был у башен-близнецов и вид казался ему, "будто смотришь через врата ада". На самом же деле 12 сентября 2001 года Байден был в Вашингтоне и выступал на специальной сессии сената.
До этого журналисты подвергли критике президента США за повторение истории о пожаре в его доме в 2004 году: Байден рассказывает, что чуть не лишился жилища и имущества, хотя СМИ сообщали лишь о небольшом возгорании.
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В миреСШАНью-Йорк (город)АляскаДжо БайденМарджори Тейлор Гринядерная война
 
 
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