https://ria.ru/20230917/bayden-1896765220.html

Белый дом пошел на необычный шаг ради спасения Байдена

Белый дом пошел на необычный шаг ради спасения Байдена - РИА Новости, 17.09.2023

Белый дом пошел на необычный шаг ради спасения Байдена

Белый дом "необычным образом" изменил стенограмму выступления президента Джо Байдена, в ходе которого он намекнул на необразованность афроамериканских и... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T03:57

2023-09-17T03:57

2023-09-17T04:07

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Белый дом "необычным образом" изменил стенограмму выступления президента Джо Байдена, в ходе которого он намекнул на необразованность афроамериканских и латиноамериканских рабочих, пишет Daily Mail.Как отмечает издание, во время выступления в Мэриленде американский лидер похвастался тем, что заставил крупные корпорации платить "справедливую долю налогов", а также своим успехом в создании 13 миллионов рабочих мест в США. Вместе с тем он допустил "серьезную ошибку", намекнув на необразованность цветных меньшинств и ветеранов."Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и я делал упор на это всю свою карьеру — особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов средней школы", - приводит Daily Mail высказывание Байдена.Издание обратило внимание, что позднее Белый дом, публикующий официальные стенограммы речей президента, "включая туда (междометия. – ред.) "м-м-м" и "э-э-э"", "необычным образом" исправил его слова. Так, в стенограмме эта часть высказывания Байдена приводится в виде "особенно среди афроамериканцев и латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, и рабочих без дипломов средней школы".Оговорки и поведение нынешнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены.

https://ria.ru/20230914/bayden-1896235510.html

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в мире, сша, мэриленд, джо байден