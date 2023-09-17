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В Подмосковье приостановили работу бассейна, в котором отравились дети - РИА Новости, 17.09.2023
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13:57 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/basseyn-1896806357.html
В Подмосковье приостановили работу бассейна, в котором отравились дети
В Подмосковье приостановили работу бассейна, в котором отравились дети - РИА Новости, 17.09.2023
В Подмосковье приостановили работу бассейна, в котором отравились дети
Деятельность бассейна в фитнес-центре в Сергиевом Посаде, в котором посетители отравились хлором, приостановлена, сообщили в Роспотребнадзоре Подмосковья. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T13:57
2023-09-17T13:57
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Деятельность бассейна в фитнес-центре в Сергиевом Посаде, в котором посетители отравились хлором, приостановлена, сообщили в Роспотребнадзоре Подмосковья. "Управление Роспотребнадзора по Московской области выясняет обстоятельства происшествия в фитнес-центре в городе Сергиев Посад. Деятельность бассейна приостановлена", - сообщили в официальном Telegram-канале ведомства. Ранее подмосковная прокуратура сообщала, что трое детей попали в больницу с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде, организована проверка. По предварительным данным ведомства, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования. ГСУСК по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
https://ria.ru/20230406/basseyn-1863476116.html
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад
В Подмосковье приостановили работу бассейна, в котором отравились дети

В Подмосковье приостановили работу бассейна, в котором дети отравились хлором

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Деятельность бассейна в фитнес-центре в Сергиевом Посаде, в котором посетители отравились хлором, приостановлена, сообщили в Роспотребнадзоре Подмосковья.
"Управление Роспотребнадзора по Московской области выясняет обстоятельства происшествия в фитнес-центре в городе Сергиев Посад. Деятельность бассейна приостановлена", - сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.
Ранее подмосковная прокуратура сообщала, что трое детей попали в больницу с признаками отравления хлором после посещения фитнес-центра в Сергиевом Посаде, организована проверка. По предварительным данным ведомства, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования. ГСУСК по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Сергиев Посад
 
 
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