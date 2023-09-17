https://ria.ru/20230917/balet-1896784875.html

Ким Чен Ын высоко оценил силу и изящество российского балета

Ким Чен Ын высоко оценил силу и изящество российского балета - РИА Новости, 17.09.2023

Ким Чен Ын высоко оценил силу и изящество российского балета

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын высоко оценил просмотренный накануне балет "Спящая красавица" Приморской сцены Мариинского театра, заявив о его РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T10:10

2023-09-17T10:10

2023-09-17T10:10

владивосток

ким чен ын

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын высоко оценил просмотренный накануне балет "Спящая красавица" Приморской сцены Мариинского театра, заявив о его высокой воздействующей силе и изящном художественном изображении, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын высоко оценил представление, живо показавшее воздействующую силу балета в красивом и изящном художественном изображении, выразил глубокую признательность исполнителям и администрации театра", - говорится в сообщении ЦТАК. Агентство также отметило, что Ким Чен Ын просмотрел балет вместе с жителями Владивостока, был тепло встречен как руководством театра во главе с его директором Сергеем Банниковым, так и залом. "Когда товарищ Ким Чен Ын, который наносит визит во Владивосток с чувством дружбы с российским народом, вошел в ложу театра вместе с кадрами двух стран – КНДР и РФ, жители Владивостока бурными аплодисментами приветствовали его", - сообщило ЦТАК.

https://ria.ru/20230917/kim-1896783685.html

владивосток

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владивосток, ким чен ын, кндр (северная корея)