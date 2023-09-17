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Ким Чен Ын высоко оценил силу и изящество российского балета - РИА Новости, 17.09.2023
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10:10 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/balet-1896784875.html
Ким Чен Ын высоко оценил силу и изящество российского балета
Ким Чен Ын высоко оценил силу и изящество российского балета - РИА Новости, 17.09.2023
Ким Чен Ын высоко оценил силу и изящество российского балета
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын высоко оценил просмотренный накануне балет "Спящая красавица" Приморской сцены Мариинского театра, заявив о его РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T10:10
2023-09-17T10:10
владивосток
ким чен ын
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын высоко оценил просмотренный накануне балет "Спящая красавица" Приморской сцены Мариинского театра, заявив о его высокой воздействующей силе и изящном художественном изображении, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын высоко оценил представление, живо показавшее воздействующую силу балета в красивом и изящном художественном изображении, выразил глубокую признательность исполнителям и администрации театра", - говорится в сообщении ЦТАК. Агентство также отметило, что Ким Чен Ын просмотрел балет вместе с жителями Владивостока, был тепло встречен как руководством театра во главе с его директором Сергеем Банниковым, так и залом. "Когда товарищ Ким Чен Ын, который наносит визит во Владивосток с чувством дружбы с российским народом, вошел в ложу театра вместе с кадрами двух стран – КНДР и РФ, жители Владивостока бурными аплодисментами приветствовали его", - сообщило ЦТАК.
https://ria.ru/20230917/kim-1896783685.html
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владивосток, ким чен ын, кндр (северная корея)
Владивосток, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын высоко оценил силу и изящество российского балета

Ким Чен Ын высоко оценил силу и изящество российского балета во Владивостоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын высоко оценил просмотренный накануне балет "Спящая красавица" Приморской сцены Мариинского театра, заявив о его высокой воздействующей силе и изящном художественном изображении, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын высоко оценил представление, живо показавшее воздействующую силу балета в красивом и изящном художественном изображении, выразил глубокую признательность исполнителям и администрации театра", - говорится в сообщении ЦТАК.
Агентство также отметило, что Ким Чен Ын просмотрел балет вместе с жителями Владивостока, был тепло встречен как руководством театра во главе с его директором Сергеем Банниковым, так и залом.
"Когда товарищ Ким Чен Ын, который наносит визит во Владивосток с чувством дружбы с российским народом, вошел в ложу театра вместе с кадрами двух стран – КНДР и РФ, жители Владивостока бурными аплодисментами приветствовали его", - сообщило ЦТАК.
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