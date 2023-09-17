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В ДТП в Ливии погибли четыре греческих спасателя, 15 пострадали - РИА Новости, 17.09.2023
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22:46 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/avtoavariya-1896864865.html
В ДТП в Ливии погибли четыре греческих спасателя, 15 пострадали
В ДТП в Ливии погибли четыре греческих спасателя, 15 пострадали - РИА Новости, 17.09.2023
В ДТП в Ливии погибли четыре греческих спасателя, 15 пострадали
Четверо греческих спасателей погибли, 15 получили ранения в результате автоаварии в городе Марава на востоке Ливии, сообщил министр здравоохранения при... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T22:46
2023-09-17T22:46
в мире
ливия
красный полумесяц
греция
дерна (муниципалитет)
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БЕНГАЗИ, 17 сен - РИА Новости. Четверо греческих спасателей погибли, 15 получили ранения в результате автоаварии в городе Марава на востоке Ливии, сообщил министр здравоохранения при назначенном парламентом на востоке временном правительстве страны Осман Абдул Джалиль. Ранее генеральный штаб национальной обороны Греции информировал, что автобус с греческими военными медиками, находящимися в Ливии для помощи в связи с наводнением, попал в ДТП, несколько сотрудников получили незначительные травмы. "Жертвами ДТП в городе Марава стали четыре греческих спасателя, еще 15 спасателей получили ранения", - отметил министр. На прошлой неделе из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие при наводнении. Греция направила самолет с продовольствием и медицинскими работниками на помощь пострадавшей от наводнения Ливии.
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ливия
греция
дерна (муниципалитет)
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в мире, ливия, красный полумесяц, греция, дерна (муниципалитет)
В мире, Ливия, Красный полумесяц, Греция, Дерна (муниципалитет)
В ДТП в Ливии погибли четыре греческих спасателя, 15 пострадали

В автоаварии на востоке Ливии погибли четыре греческих спасателя, 15 пострадали

© AP Photo / Gaia AndersonМашина скорой помощи в Ливии
Машина скорой помощи в Ливии - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Gaia Anderson
Машина скорой помощи в Ливии. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 17 сен - РИА Новости. Четверо греческих спасателей погибли, 15 получили ранения в результате автоаварии в городе Марава на востоке Ливии, сообщил министр здравоохранения при назначенном парламентом на востоке временном правительстве страны Осман Абдул Джалиль.
Ранее генеральный штаб национальной обороны Греции информировал, что автобус с греческими военными медиками, находящимися в Ливии для помощи в связи с наводнением, попал в ДТП, несколько сотрудников получили незначительные травмы.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
В Самаре произошло ДТП с участием семи автомобилей
16 сентября, 21:44
«
"Жертвами ДТП в городе Марава стали четыре греческих спасателя, еще 15 спасателей получили ранения", - отметил министр.
На прошлой неделе из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.
По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие при наводнении.
Греция направила самолет с продовольствием и медицинскими работниками на помощь пострадавшей от наводнения Ливии.
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