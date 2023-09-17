https://ria.ru/20230917/avtoavariya-1896864865.html

В ДТП в Ливии погибли четыре греческих спасателя, 15 пострадали

В ДТП в Ливии погибли четыре греческих спасателя, 15 пострадали - РИА Новости, 17.09.2023

В ДТП в Ливии погибли четыре греческих спасателя, 15 пострадали

Четверо греческих спасателей погибли, 15 получили ранения в результате автоаварии в городе Марава на востоке Ливии, сообщил министр здравоохранения при... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T22:46

2023-09-17T22:46

2023-09-17T22:46

в мире

ливия

красный полумесяц

греция

дерна (муниципалитет)

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БЕНГАЗИ, 17 сен - РИА Новости. Четверо греческих спасателей погибли, 15 получили ранения в результате автоаварии в городе Марава на востоке Ливии, сообщил министр здравоохранения при назначенном парламентом на востоке временном правительстве страны Осман Абдул Джалиль. Ранее генеральный штаб национальной обороны Греции информировал, что автобус с греческими военными медиками, находящимися в Ливии для помощи в связи с наводнением, попал в ДТП, несколько сотрудников получили незначительные травмы. "Жертвами ДТП в городе Марава стали четыре греческих спасателя, еще 15 спасателей получили ранения", - отметил министр. На прошлой неделе из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие при наводнении. Греция направила самолет с продовольствием и медицинскими работниками на помощь пострадавшей от наводнения Ливии.

https://ria.ru/20230916/dtp-1896749855.html

https://ria.ru/20230916/dtp-1896749240.html

ливия

греция

дерна (муниципалитет)

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в мире, ливия, красный полумесяц, греция, дерна (муниципалитет)