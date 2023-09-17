https://ria.ru/20230917/afrika-1896759766.html
В Алжире выразили разочарование из-за сохранения в Африке влияния Запада
В Алжире выразили разочарование из-за сохранения в Африке влияния Запада - РИА Новости, 17.09.2023
В Алжире выразили разочарование из-за сохранения в Африке влияния Запада
Сохранение влияния в Африке западных стран, в частности Франции, вызывает в государствах континента глубокое разочарование, заявил РИА Новости лидер алжирского... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T00:31
2023-09-17T00:31
2023-09-17T00:31
алжир (провинция)
в мире
африка
франция
нарендра моди
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африканский союз
евросоюз
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АЛЖИР, 17 сен - РИА Новости. Сохранение влияния в Африке западных стран, в частности Франции, вызывает в государствах континента глубокое разочарование, заявил РИА Новости лидер алжирского движения "Общество за мир" Абд аль-Али Хасани Шериф. Движение "Общество за мир" считается крупнейшей оппозиционной исламской партией Алжира. По итогам выборов в июне 2021 года она получила 65 мест в 462-местном парламенте, став третьим крупнейшим блоком в законодательном органе республики. "Сохранение французского и западного влияния вызывает (в африканских странах - ред.) глубокое разочарование. Одновременно мировые силы активно конкурируют за континент, предлагая новые форматы связей и сотрудничества, отличные от колониальных моделей и принципа превосходства Запада", - сказал политик. По его мнению, это создало "новую среду, способствующую развитию светских государств, независимости и суверенитета, чтобы обеспечить возрождение африканских народов". При этом Шериф подчеркнул, что его партия "выступает против военных переворотов, считая необходимым уважать конституционную легитимность политических режимов". Он также назвал "большим достижением" включение Африканского союза в G20, открывающее АС возможность играть важную роль в укреплении мировой экономики. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии первой сессии саммита G20 в Нью-Дели 9 сентября сообщил, что Африканский союз стал постоянным членом G20. У Афросоюза - организации, объединяющей 55 государств африканского континента - в G20 будет такой же статус, как и у ЕС.
https://ria.ru/20230907/diktat-1894777942.html
https://ria.ru/20230913/afrika-1895986096.html
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алжир (провинция), в мире, африка, франция, нарендра моди, большая двадцатка, африканский союз, евросоюз
Алжир (провинция), В мире, Африка, Франция, Нарендра Моди, Большая двадцатка, Африканский союз, Евросоюз
В Алжире выразили разочарование из-за сохранения в Африке влияния Запада
Алжирский политик Шериф: Африка разочарована сохранением в ней влияния Запада
АЛЖИР, 17 сен - РИА Новости. Сохранение влияния в Африке западных стран, в частности Франции, вызывает в государствах континента глубокое разочарование, заявил РИА Новости лидер алжирского движения "Общество за мир" Абд аль-Али Хасани Шериф.
Движение "Общество за мир" считается крупнейшей оппозиционной исламской партией Алжира. По итогам выборов в июне 2021 года она получила 65 мест в 462-местном парламенте, став третьим крупнейшим блоком в законодательном органе республики.
Африка устала от диктата стран Запада, считают эксперты
"Сохранение французского и западного влияния вызывает (в африканских странах - ред.) глубокое разочарование. Одновременно мировые силы активно конкурируют за континент, предлагая новые форматы связей и сотрудничества, отличные от колониальных моделей и принципа превосходства Запада", - сказал политик.
По его мнению, это создало "новую среду, способствующую развитию светских государств, независимости и суверенитета, чтобы обеспечить возрождение африканских народов".
При этом Шериф подчеркнул, что его партия "выступает против военных переворотов, считая необходимым уважать конституционную легитимность политических режимов".
Он также назвал "большим достижением" включение Африканского союза
в G20
, открывающее АС возможность играть важную роль в укреплении мировой экономики.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
на открытии первой сессии саммита G20 в Нью-Дели
9 сентября сообщил, что Африканский союз стал постоянным членом G20. У Афросоюза - организации, объединяющей 55 государств африканского континента - в G20 будет такой же статус, как и у ЕС
.
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