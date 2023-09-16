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"Ячейки террористов": американского журналиста шокировали слова Зеленского - РИА Новости, 16.09.2023
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05:48 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/zelenskiy-1896658900.html
"Ячейки террористов": американского журналиста шокировали слова Зеленского
"Ячейки террористов": американского журналиста шокировали слова Зеленского - РИА Новости, 16.09.2023
"Ячейки террористов": американского журналиста шокировали слова Зеленского
Заявление Владимира Зеленского об украинских беженцах на Западе похоже на угрозу, такое мнение в подкасте System Update в Twitter выразил американский журналист РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T05:48
2023-09-16T05:48
в мире
сша
европа
владимир зеленский
гленн гринвальд
украина
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об украинских беженцах на Западе похоже на угрозу, такое мнение в подкасте System Update в Twitter выразил американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом.Ранее Зеленский в интервью Economist заявил, что сокращение помощи Запада может вызвать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе. По его утверждению, невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев на то, что их страну "бросят"."По сути, он говорит: "У меня есть террористические ячейки, внедренные в вашей стране. И если вы поддадитесь растущему нежеланию вашего населения продолжать направлять все эти деньги на нашу войну и продолжать терпеть повышение цен на энергоносители в условиях риска эскалации, ядерной войны, если вы прекратите это, я не говорю, что я бы посоветовал им сделать это, но никто не знает, что они могут начать делать, что они сделают с вами, эти миллионы украинских беженцев, которых вы сейчас приняли в своей стране"", - отреагировал Гринвальд.По мнению журналиста, подобное высказывание звучит как "очень похожее на угрозу".
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в мире, сша, европа, владимир зеленский, гленн гринвальд, украина
В мире, США, Европа, Владимир Зеленский, Гленн Гринвальд, Украина
"Ячейки террористов": американского журналиста шокировали слова Зеленского

Журналист Гринвальд назвал угрозой слова Зеленского об украинцах на Западе

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об украинских беженцах на Западе похоже на угрозу, такое мнение в подкасте System Update в Twitter выразил американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом.
Ранее Зеленский в интервью Economist заявил, что сокращение помощи Запада может вызвать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе. По его утверждению, невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев на то, что их страну "бросят".
"По сути, он говорит: "У меня есть террористические ячейки, внедренные в вашей стране. И если вы поддадитесь растущему нежеланию вашего населения продолжать направлять все эти деньги на нашу войну и продолжать терпеть повышение цен на энергоносители в условиях риска эскалации, ядерной войны, если вы прекратите это, я не говорю, что я бы посоветовал им сделать это, но никто не знает, что они могут начать делать, что они сделают с вами, эти миллионы украинских беженцев, которых вы сейчас приняли в своей стране"", - отреагировал Гринвальд.
По мнению журналиста, подобное высказывание звучит как "очень похожее на угрозу".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Зеленский выступил с угрозами в адрес соседних стран
00:30
 
В миреСШАЕвропаВладимир ЗеленскийГленн ГринвальдУкраина
 
 
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