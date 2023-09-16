https://ria.ru/20230916/zelenskiy-1896658900.html

"Ячейки террористов": американского журналиста шокировали слова Зеленского

"Ячейки террористов": американского журналиста шокировали слова Зеленского - РИА Новости, 16.09.2023

"Ячейки террористов": американского журналиста шокировали слова Зеленского

Заявление Владимира Зеленского об украинских беженцах на Западе похоже на угрозу, такое мнение в подкасте System Update в Twitter выразил американский журналист РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T05:48

2023-09-16T05:48

2023-09-16T05:48

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европа

владимир зеленский

гленн гринвальд

украина

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об украинских беженцах на Западе похоже на угрозу, такое мнение в подкасте System Update в Twitter выразил американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом.Ранее Зеленский в интервью Economist заявил, что сокращение помощи Запада может вызвать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе. По его утверждению, невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев на то, что их страну "бросят"."По сути, он говорит: "У меня есть террористические ячейки, внедренные в вашей стране. И если вы поддадитесь растущему нежеланию вашего населения продолжать направлять все эти деньги на нашу войну и продолжать терпеть повышение цен на энергоносители в условиях риска эскалации, ядерной войны, если вы прекратите это, я не говорю, что я бы посоветовал им сделать это, но никто не знает, что они могут начать делать, что они сделают с вами, эти миллионы украинских беженцев, которых вы сейчас приняли в своей стране"", - отреагировал Гринвальд.По мнению журналиста, подобное высказывание звучит как "очень похожее на угрозу".

https://ria.ru/20230916/ukraina-1896647630.html

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в мире, сша, европа, владимир зеленский, гленн гринвальд, украина