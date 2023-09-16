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Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским - РИА Новости, 17.09.2023
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20:38 16.09.2023 (обновлено: 03:44 17.09.2023)
https://ria.ru/20230916/zasedanie-1896744313.html
Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским
Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским - РИА Новости, 17.09.2023
Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским
"Выхлоп" от заседания СБ ООН высокого уровня по Украине с участием Владимира Зеленского будет нулевой – это будет очередное "шоу" с украинским президентом в... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-16T20:38
2023-09-17T03:44
в мире
россия
украина
владимир зеленский
василий небензя
совет безопасности оон
оон
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ООН, 16 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. "Выхлоп" от заседания СБ ООН высокого уровня по Украине с участием Владимира Зеленского будет нулевой – это будет очередное "шоу" с украинским президентом в главной роли, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Заседание СБ ООН намечено на 20 сентября. "Мы реалистично оцениваем "выхлоп" от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное "шоу", главная роль в котором отводится украинскому президенту", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия принимать участие в заседании СБ ООН по Украине, в котором, как ожидается, будет участвовать Владимир Зеленский и на каком уровне. "Для него роль комика на сцене, конечно, привычна, но нам, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями наших западных коллег высокая трибуна этой организации используется для самопиара, если не сказать – лицедейства", - добавил он. По его словам, "западные делегации, ослепленные стремлением наказать и "подавить" Россию, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих "пиар-кампаний". "Их совершенно не заботит ни сложившаяся практика его работы, ни содержательная сторона дискуссий, ни авторитет этого органа", - заключил постпред.
https://ria.ru/20230915/nebenzya-1896435679.html
https://ria.ru/20230916/lavrov-1896743605.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, василий небензя, совет безопасности оон, оон
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН, ООН
Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским

Небензя анонсировал нулевой выхлоп от заседания СБ ООН с Владимиром Зеленским

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 16 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. "Выхлоп" от заседания СБ ООН высокого уровня по Украине с участием Владимира Зеленского будет нулевой – это будет очередное "шоу" с украинским президентом в главной роли, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Заседание СБ ООН намечено на 20 сентября.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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15 сентября, 02:09
«
"Мы реалистично оцениваем "выхлоп" от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное "шоу", главная роль в котором отводится украинскому президенту", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия принимать участие в заседании СБ ООН по Украине, в котором, как ожидается, будет участвовать Владимир Зеленский и на каком уровне.
«
"Для него роль комика на сцене, конечно, привычна, но нам, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями наших западных коллег высокая трибуна этой организации используется для самопиара, если не сказать – лицедейства", - добавил он.
По его словам, "западные делегации, ослепленные стремлением наказать и "подавить" Россию, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих "пиар-кампаний".
«
"Их совершенно не заботит ни сложившаяся практика его работы, ни содержательная сторона дискуссий, ни авторитет этого органа", - заключил постпред.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где ожидается Зеленский
Вчера, 20:31
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВасилий НебензяСовет Безопасности ООНООН
 
 
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