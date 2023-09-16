https://ria.ru/20230916/zasedanie-1896744313.html

Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским

Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским - РИА Новости, 17.09.2023

Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским

"Выхлоп" от заседания СБ ООН высокого уровня по Украине с участием Владимира Зеленского будет нулевой – это будет очередное "шоу" с украинским президентом в... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-16T20:38

2023-09-16T20:38

2023-09-17T03:44

в мире

россия

украина

владимир зеленский

василий небензя

совет безопасности оон

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg

ООН, 16 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. "Выхлоп" от заседания СБ ООН высокого уровня по Украине с участием Владимира Зеленского будет нулевой – это будет очередное "шоу" с украинским президентом в главной роли, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Заседание СБ ООН намечено на 20 сентября. "Мы реалистично оцениваем "выхлоп" от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное "шоу", главная роль в котором отводится украинскому президенту", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия принимать участие в заседании СБ ООН по Украине, в котором, как ожидается, будет участвовать Владимир Зеленский и на каком уровне. "Для него роль комика на сцене, конечно, привычна, но нам, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями наших западных коллег высокая трибуна этой организации используется для самопиара, если не сказать – лицедейства", - добавил он. По его словам, "западные делегации, ослепленные стремлением наказать и "подавить" Россию, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих "пиар-кампаний". "Их совершенно не заботит ни сложившаяся практика его работы, ни содержательная сторона дискуссий, ни авторитет этого органа", - заключил постпред.

https://ria.ru/20230915/nebenzya-1896435679.html

https://ria.ru/20230916/lavrov-1896743605.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, владимир зеленский, василий небензя, совет безопасности оон, оон