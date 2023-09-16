Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским
Небензя анонсировал нулевой выхлоп от заседания СБ ООН с Владимиром Зеленским
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 16 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. "Выхлоп" от заседания СБ ООН высокого уровня по Украине с участием Владимира Зеленского будет нулевой – это будет очередное "шоу" с украинским президентом в главной роли, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Заседание СБ ООН намечено на 20 сентября.
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"Мы реалистично оцениваем "выхлоп" от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное "шоу", главная роль в котором отводится украинскому президенту", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия принимать участие в заседании СБ ООН по Украине, в котором, как ожидается, будет участвовать Владимир Зеленский и на каком уровне.
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"Для него роль комика на сцене, конечно, привычна, но нам, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями наших западных коллег высокая трибуна этой организации используется для самопиара, если не сказать – лицедейства", - добавил он.
По его словам, "западные делегации, ослепленные стремлением наказать и "подавить" Россию, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих "пиар-кампаний".
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"Их совершенно не заботит ни сложившаяся практика его работы, ни содержательная сторона дискуссий, ни авторитет этого органа", - заключил постпред.