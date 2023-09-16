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В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 16.09.2023
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прозвучали взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T11:26
2023-09-16T11:26
2023-09-16T11:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Харькове прозвучали взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале. "Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", — написал он. В 11:10 (совпадает с мск) в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, спустя несколько минут сигнал об опасности прозвучал еще в шести регионах: Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896003829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область
В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
В Харькове прозвучали взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале
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"Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", — написал он.
В 11:10 (совпадает с мск) в Харьковской области
объявили воздушную тревогу.
Кроме того, спустя несколько минут сигнал об опасности прозвучал еще в шести регионах: Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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