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"Это крах": Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта - РИА Новости, 16.09.2023
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12:35 16.09.2023 (обновлено: 18:56 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/vsu-1896687243.html
"Это крах": Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта
"Это крах": Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта - РИА Новости, 16.09.2023
"Это крах": Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта
Армия Украины во что бы то ни стало старается дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой крах, заявил РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T12:35
2023-09-16T18:56
в мире
украина
россия
артемовский
владимир путин
скотт риттер
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Армия Украины во что бы то ни стало старается дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой крах, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector."Украина несет невосполнимые потери. Рано или поздно ее ждет крах. Думаю, сейчас украинцы всеми силами пытаются держать свое контрнаступление на плаву до начала сезона грязи, когда можно будет заморозить боевые действия", — выразил он свое мнение.Риттер отметил, что такая тактика несет в себе огромные риски для ВСУ, поскольку в процессе ее исполнения армия может потерять еще больше солдат. Кроме того, подчеркнул эксперт, армия России не пойдет на заморозку боевых действий в сезон дождей и грязи, так как умеет отлично воевать даже в таких условиях. Все это неминуемо приведет к падению украинской армии, добавил он."ВСУ истощат свои резервы к концу октября", — полагает бывший разведчик.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230915/kontrnastuplenie-1896571504.html
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украина
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в мире, украина, россия, артемовский, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Артемовский, Владимир Путин, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Это крах": Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта

Экс-разведчик Риттер: ВСУ всеми силами пытаются дотянуть до начала сезона дождей

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Армия Украины во что бы то ни стало старается дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой крах, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.
"Украина несет невосполнимые потери. Рано или поздно ее ждет крах. Думаю, сейчас украинцы всеми силами пытаются держать свое контрнаступление на плаву до начала сезона грязи, когда можно будет заморозить боевые действия", — выразил он свое мнение.
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Риттер отметил, что такая тактика несет в себе огромные риски для ВСУ, поскольку в процессе ее исполнения армия может потерять еще больше солдат. Кроме того, подчеркнул эксперт, армия России не пойдет на заморозку боевых действий в сезон дождей и грязи, так как умеет отлично воевать даже в таких условиях. Все это неминуемо приведет к падению украинской армии, добавил он.
"ВСУ истощат свои резервы к концу октября", — полагает бывший разведчик.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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