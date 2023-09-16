https://ria.ru/20230916/voennye-1896699153.html
ВС России за неделю уничтожили 12 морских дронов и три катера ВСУ
ВС России за неделю уничтожили 12 морских дронов и три катера ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
ВС России за неделю уничтожили 12 морских дронов и три катера ВСУ
Морская авиация и корабли Черноморского флота РФ за неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров и три катера с десантными группами ВСУ в Чёрном море, сообщили в... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:25
2023-09-16T14:25
2023-09-16T14:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
черноморский флот вмф россии
черное море
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Морская авиация и корабли Черноморского флота РФ за неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров и три катера с десантными группами ВСУ в Чёрном море, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "В акватории Черного моря морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 9 по 16 сентября.
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896557496.html
черное море
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), черноморский флот вмф россии, черное море, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черноморский флот ВМФ России, Черное море, Вооруженные силы Украины
ВС России за неделю уничтожили 12 морских дронов и три катера ВСУ
Минобороны: ВС России за неделю уничтожили 12 морских дронов и 3 катера ВСУ