https://ria.ru/20230916/voennye-1896699153.html

ВС России за неделю уничтожили 12 морских дронов и три катера ВСУ

ВС России за неделю уничтожили 12 морских дронов и три катера ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023

ВС России за неделю уничтожили 12 морских дронов и три катера ВСУ

Морская авиация и корабли Черноморского флота РФ за неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров и три катера с десантными группами ВСУ в Чёрном море, сообщили в... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T14:25

2023-09-16T14:25

2023-09-16T14:25

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

черноморский флот вмф россии

черное море

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Морская авиация и корабли Черноморского флота РФ за неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров и три катера с десантными группами ВСУ в Чёрном море, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "В акватории Черного моря морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 9 по 16 сентября.

https://ria.ru/20230915/ukraina-1896557496.html

черное море

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), черноморский флот вмф россии, черное море, вооруженные силы украины