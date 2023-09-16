Рейтинг@Mail.ru
ВС России за неделю уничтожили 12 морских дронов и три катера ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/voennye-1896699153.html
ВС России за неделю уничтожили 12 морских дронов и три катера ВСУ
ВС России за неделю уничтожили 12 морских дронов и три катера ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
ВС России за неделю уничтожили 12 морских дронов и три катера ВСУ
Морская авиация и корабли Черноморского флота РФ за неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров и три катера с десантными группами ВСУ в Чёрном море, сообщили в... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:25
2023-09-16T14:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
черноморский флот вмф россии
черное море
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739720891_0:100:1000:663_1920x0_80_0_0_a18ea23a03641502944fa9eb0f5039bc.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Морская авиация и корабли Черноморского флота РФ за неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров и три катера с десантными группами ВСУ в Чёрном море, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "В акватории Черного моря морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 9 по 16 сентября.
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896557496.html
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739720891_55:0:1000:709_1920x0_80_0_0_2c03ed07c6da84ad3a6eaa06a2de68f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), черноморский флот вмф россии, черное море, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черноморский флот ВМФ России, Черное море, Вооруженные силы Украины
ВС России за неделю уничтожили 12 морских дронов и три катера ВСУ

Минобороны: ВС России за неделю уничтожили 12 морских дронов и 3 катера ВСУ

CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Морская авиация Черноморского флота
Морская авиация Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
Морская авиация Черноморского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Морская авиация и корабли Черноморского флота РФ за неделю уничтожили 12 безэкипажных катеров и три катера с десантными группами ВСУ в Чёрном море, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В акватории Черного моря морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 9 по 16 сентября.
Вид на Ялту и на Черное море - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Сенатор призвал отсечь Украину от Черного моря, чтобы обезопасить Крым
15 сентября, 15:23
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Черноморский флот ВМФ РоссииЧерное мореВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала