https://ria.ru/20230916/voenkom-1896650451.html

Украинский военком случайно выдал масштаб потерь ВСУ

Украинский военком случайно выдал масштаб потерь ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023

Украинский военком случайно выдал масштаб потерь ВСУ

За год ВСУ потеряли до 90% личного состава, пополнившего подразделения прошлой осенью, заявил и.о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T01:30

2023-09-16T01:30

2023-09-16T02:31

в мире

украина

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. За год ВСУ потеряли до 90% личного состава, пополнившего подразделения прошлой осенью, заявил и.о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной, его слова приводит местное интернет-издание "Полтавщина".Бережной в ходе 39-й сессии Полтавского горсовета пожаловался депутатам на то, что в областном центре утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как украинские части нуждаются в пополнениях."Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя", - приводит издание высказывание чиновника.При этом он предложил развернуть в микрорайонах города участки для уведомления и разместить там представителей местной власти, которые помогали бы "установить наличие военнообязанного".Как заявил Бережной, в области вскоре будет сформирована "большая механизированная бригада", в этой связи он попросил депутатов "всесторонне помочь этому процессу".На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896122621.html

https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский