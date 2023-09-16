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Украинский военком случайно выдал масштаб потерь ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
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01:30 16.09.2023 (обновлено: 02:31 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/voenkom-1896650451.html
Украинский военком случайно выдал масштаб потерь ВСУ
Украинский военком случайно выдал масштаб потерь ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
Украинский военком случайно выдал масштаб потерь ВСУ
За год ВСУ потеряли до 90% личного состава, пополнившего подразделения прошлой осенью, заявил и.о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T01:30
2023-09-16T02:31
в мире
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. За год ВСУ потеряли до 90% личного состава, пополнившего подразделения прошлой осенью, заявил и.о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной, его слова приводит местное интернет-издание "Полтавщина".Бережной в ходе 39-й сессии Полтавского горсовета пожаловался депутатам на то, что в областном центре утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как украинские части нуждаются в пополнениях."Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя", - приводит издание высказывание чиновника.При этом он предложил развернуть в микрорайонах города участки для уведомления и разместить там представителей местной власти, которые помогали бы "установить наличие военнообязанного".Как заявил Бережной, в области вскоре будет сформирована "большая механизированная бригада", в этой связи он попросил депутатов "всесторонне помочь этому процессу".На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896122621.html
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
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5
4.7
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в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Украинский военком случайно выдал масштаб потерь ВСУ

Военком Полтавской области Бережной заявил о потере 90% вступивших в ВСУ за год

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. За год ВСУ потеряли до 90% личного состава, пополнившего подразделения прошлой осенью, заявил и.о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной, его слова приводит местное интернет-издание "Полтавщина".
Бережной в ходе 39-й сессии Полтавского горсовета пожаловался депутатам на то, что в областном центре утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как украинские части нуждаются в пополнениях.
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"Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя", - приводит издание высказывание чиновника.
При этом он предложил развернуть в микрорайонах города участки для уведомления и разместить там представителей местной власти, которые помогали бы "установить наличие военнообязанного".
Как заявил Бережной, в области вскоре будет сформирована "большая механизированная бригада", в этой связи он попросил депутатов "всесторонне помочь этому процессу".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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