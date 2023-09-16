https://ria.ru/20230916/uran-1896704070.html

В Киеве заявили, что упорно работают над вытеснением России с рынка урана

В Киеве заявили, что упорно работают над вытеснением России с рынка урана - РИА Новости, 16.09.2023

В Киеве заявили, что упорно работают над вытеснением России с рынка урана

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев работает над наращиванием производства урана, чтобы "сдвинуть РФ" с этого рынка. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T14:59

2023-09-16T14:59

2023-09-16T23:15

в мире

украина

герман галущенко

россия

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев работает над наращиванием производства урана, чтобы "сдвинуть РФ" с этого рынка."К сожалению, Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем, чтобы сдвинуть их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана на Украине", — приводит слова Геращенко Министерство энергетики на своей странице в соцсети.Он заявил, что производство урана для Украины — это "составляющая национальной безопасности". Украинский "Энергоатом" 10 сентября сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании в сфере конверсии урана с американской ConverDyn. Документ предусматривает помощь в увеличении собственной добычи урана на украинском Восточном горно-обогатительном комбинате и строительство на Украине завода по конверсии природного продукта в гексафторид урана — это процесс, являющийся неотъемлемой частью создания полного ядерного цикла.В августе "Энергоатом" подписал с канадской компанией Cameco соглашение, в рамках которого предусмотрена продажа Канаде украинского урана, а Cameco будет производить ядерное топливо для Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС с 2024-го по 2035 год.Украина никогда не была сколь-нибудь заметным игроком на мировом урановом рынке. А "Росатом" после приобретения казахстанского Буденовского месторождения урана вышел на второе место в мире после Казахстана по запасам этого стратегического металла.По данным холдинга "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли), в 2022 году производство урана в мире увеличилось на шесть процентов и составило 50,4 тысячи тонн. Порядка 85 процентов мировой добычи обеспечили девять крупнейших компаний: НАК "Казатомпром" (Казахстан); CNNC и CGN (Китай); входящие в "Росатом" АО "Атомредметзолото" (ведет добычу урана внутри РФ) и международный уранодобывающий холдинг Uranium One; Orano (Франция); Cameco (Канада); ГП "Навоийуран" (Узбекистан); BHP (Австралия — Великобритания).

https://ria.ru/20230904/uran-1893998596.html

https://ria.ru/20230824/uran-1891881128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, герман галущенко, россия