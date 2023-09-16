https://ria.ru/20230916/uragan-1896654127.html

Ученый сравнил мощность урагана в Ливии с бомбардировкой Хиросимы

Ученый сравнил мощность урагана в Ливии с бомбардировкой Хиросимы - РИА Новости, 16.09.2023

Ученый сравнил мощность урагана в Ливии с бомбардировкой Хиросимы

Мощность тропических ураганов, подобных шторму "Даниэль" в Ливии, сравнима со взрывом сброшенной на Хиросиму атомной бомбы, повторяющимся каждые 20 секунд,... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T03:02

2023-09-16T03:02

2023-09-16T03:02

ливия

хиросима (префектура)

средиземное море

красный полумесяц

в мире

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мощность тропических ураганов, подобных шторму "Даниэль" в Ливии, сравнима со взрывом сброшенной на Хиросиму атомной бомбы, повторяющимся каждые 20 секунд, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов. "Мощность у тропических ураганов такова, что каждые 20 секунд в нем взрывается бомба, сброшенная на Хиросиму. Шторм "Даниэль" уникален тем, что при выходе на сушу он практически не ослаб, потому что Средиземное море в этом году перегрето еще с того времени, когда весь юг Европы страдал от жары", - сказал Мухаметов. По его словам, тропический ураган среднего масштаба обладает в 200 раз большей энергией, чем вырабатывают все электростанции мира вместе взятые. Как утверждают специалисты из американского Центра исследователей ураганов, есть два способа измерения энергии, производимой ураганом. В первом случае измеряется энергия, необходимая для испарения масс воды с поверхности, а во втором - энергия вращения урагана и его сильнейших ветров. Специалисты центра подсчитали, что в первом варианте средний ураган тратит 5.2 x 10^19 Дж энергии в день, а во втором — 1.3 x 10^17 Дж. Если сложить эти значения и перевести в тонны, получится чуть менее 13 гигатонн. Для сравнения, "Царь-бомба", испытанная СССР в 1961 году, была мощностью 58,6 мегатонны. Получается, что энергия, производимая ураганом за сутки, сравнима со взрывом 220 самых мощных термоядерных бомб в истории. При этом ураганы существуют не один день. Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч.

https://ria.ru/20230915/liviya-1896592229.html

ливия

хиросима (префектура)

средиземное море

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ливия, хиросима (префектура), средиземное море, красный полумесяц, в мире