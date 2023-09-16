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Украина сократит штат военных медиа из-за дефицита бойцов, заявила Маляр - РИА Новости, 16.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:19 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/ukraina-1896747668.html
Украина сократит штат военных медиа из-за дефицита бойцов, заявила Маляр
Украина сократит штат военных медиа из-за дефицита бойцов, заявила Маляр - РИА Новости, 16.09.2023
Украина сократит штат военных медиа из-за дефицита бойцов, заявила Маляр
Штат военных медиа на Украине будет сокращен на фоне нехватки военных на фронте, заявила замминистра обороны страны Анна Маляр на конференции "Редколлегия... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T21:19
2023-09-16T21:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
анна маляр
владислав селезнев
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Штат военных медиа на Украине будет сокращен на фоне нехватки военных на фронте, заявила замминистра обороны страны Анна Маляр на конференции "Редколлегия. Саммит". Ее слова приводит украиснкое издание "Детектор медиа"."Это будет онлайн-медиа, мы обязаны пройти сейчас перерегистрацию и реорганизацию. 144 человека обеспечивали работу, которую может обеспечивать гораздо меньше людей. Государство тратило на это деньги. Это преимущественно люди с высокими воинскими званиями в период дефицита людей на фронте. Это очень хорошо, что мы его реформируем и оптимизируем (военные медиа - ред.)", – цитирует Маляр издание.Маляр добавила, что ранее в YouTube было одно телевидение, которое создавало контент для пяти, теперь же оно будет работать лишь на себя. "У нас есть зоны, куда мы можем допустить только военных корреспондентов с допуском государственной тайны. У нас было военное телевидение в YouTube, создававшее контент для пяти телеканалов. Теперь будет создавать для себя. Мы также нуждаемся в помощи ваших мобилизованных коллег, а для этого для них должны быть созданы какие-то должности", - подчеркнула замминистра. Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230912/vsu-1895869976.html
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в мире, украина, анна маляр, владислав селезнев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Анна Маляр, Владислав Селезнев, Владимир Зеленский
Украина сократит штат военных медиа из-за дефицита бойцов, заявила Маляр

Маляр анонсировала сокращение штата военных медиа из-за нехватки людей на фронте

CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины / Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины /
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Штат военных медиа на Украине будет сокращен на фоне нехватки военных на фронте, заявила замминистра обороны страны Анна Маляр на конференции "Редколлегия. Саммит". Ее слова приводит украиснкое издание "Детектор медиа".
«
"Это будет онлайн-медиа, мы обязаны пройти сейчас перерегистрацию и реорганизацию. 144 человека обеспечивали работу, которую может обеспечивать гораздо меньше людей. Государство тратило на это деньги. Это преимущественно люди с высокими воинскими званиями в период дефицита людей на фронте. Это очень хорошо, что мы его реформируем и оптимизируем (военные медиа - ред.)", – цитирует Маляр издание.
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Маляр добавила, что ранее в YouTube было одно телевидение, которое создавало контент для пяти, теперь же оно будет работать лишь на себя.
«
"У нас есть зоны, куда мы можем допустить только военных корреспондентов с допуском государственной тайны. У нас было военное телевидение в YouTube, создававшее контент для пяти телеканалов. Теперь будет создавать для себя. Мы также нуждаемся в помощи ваших мобилизованных коллег, а для этого для них должны быть созданы какие-то должности", - подчеркнула замминистра.
Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАнна МалярВладислав СелезневВладимир Зеленский
 
 
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