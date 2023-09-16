https://ria.ru/20230916/ukraina-1896744955.html

"Всех перебьют". В Киеве раскрыли, к чему Зеленский готовит Украину

"Всех перебьют". В Киеве раскрыли, к чему Зеленский готовит Украину - РИА Новости, 16.09.2023

"Всех перебьют". В Киеве раскрыли, к чему Зеленский готовит Украину

Стремление президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия приведет к уничтожению значительной части украинских мужчин, заявил бывший... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T20:42

2023-09-16T20:42

2023-09-16T22:08

политика

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Стремление президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия приведет к уничтожению значительной части украинских мужчин, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Есть группа людей — это партия войны Зеленского и его окружение. <…> Они выступают за то, чтобы вести войну до последнего украинского мужчины. Если брать те потери, которые понесены за полтора года и экстраполировать их на следующие полтора года, то это означает, что мужчин уже не будет. Через два-три года украинский мужчина станет очень большой антикварной редкостью", — заметил эксперт.По его мнению, все военнообязанные страны, которые родились с 1980 до 2000 года, будут убиты из-за продолжающихся боевых действий. При этом, как напомнил Соскин, никто не давал Зеленскому мандата на разжигание войны и убийство сограждан, его избрали для того, чтобы он установил мир в республике."То есть он (Зеленский. — Прим. ред.) обманул, как и во всем остальном", — резюмировал бывший советник.Ранее и.о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной сообщил о гибели до 90% личного состава, пополнившего подразделения прошлой осенью. В ходе 39-й сессии Полтавского горсовета он пожаловался депутатам на то, что в областном центре утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как части ВСУ нуждаются в людских ресурсах.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230916/nato-1896736076.html

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политика, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины