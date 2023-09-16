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В Херсонской области заявили о переходе Киева к тактике выжженной земли - РИА Новости, 16.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 16.09.2023 (обновлено: 20:03 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/ukraina-1896730331.html
В Херсонской области заявили о переходе Киева к тактике выжженной земли
В Херсонской области заявили о переходе Киева к тактике выжженной земли - РИА Новости, 16.09.2023
В Херсонской области заявили о переходе Киева к тактике выжженной земли
Киев намерен перейти к тактике выжженной земли на подконтрольной ему части Херсонской области, заявил РИА Новости внештатный советник врио главы региона,... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T18:26
2023-09-16T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
украина
александр малькевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Киев намерен перейти к тактике выжженной земли на подконтрольной ему части Херсонской области, заявил РИА Новости внештатный советник врио главы региона, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых территорий при Общественной палате России Александр Малькевич.&quot;Есть полное ощущение, что люди, принимающие решения на Украине, понимают, что в обозримом будущем Херсон придется возвращать, соответственно, будет взята тактика выжженной земли&quot;, — сказал он.По словам Малькевича, киевские власти эвакуируют людей с правобережной части региона исключительно со злым умыслом. По его словам, местных жителей выбрасывают из домов и отправляют вглубь страны, чтобы использовать опустевшие территории в военных целях.Накануне назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил об эвакуации семей с детьми из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона. Речь идет в основном о небольших селах и поселках. Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживает Киев.
https://ria.ru/20230916/rezervy-1896722608.html
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в мире, херсонская область , россия, украина, александр малькевич
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Украина, Александр Малькевич
В Херсонской области заявили о переходе Киева к тактике выжженной земли

Советник Сальдо: ВСУ в Херсонской области перейдут к тактике выжженной земли

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Киев намерен перейти к тактике выжженной земли на подконтрольной ему части Херсонской области, заявил РИА Новости внештатный советник врио главы региона, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых территорий при Общественной палате России Александр Малькевич.
«

"Есть полное ощущение, что люди, принимающие решения на Украине, понимают, что в обозримом будущем Херсон придется возвращать, соответственно, будет взята тактика выжженной земли", — сказал он.

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По словам Малькевича, киевские власти эвакуируют людей с правобережной части региона исключительно со злым умыслом. По его словам, местных жителей выбрасывают из домов и отправляют вглубь страны, чтобы использовать опустевшие территории в военных целях.
Накануне назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил об эвакуации семей с детьми из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона. Речь идет в основном о небольших селах и поселках.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживает Киев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияУкраинаАлександр Малькевич
 
 
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