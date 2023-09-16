В Херсонской области заявили о переходе Киева к тактике выжженной земли
Советник Сальдо: ВСУ в Херсонской области перейдут к тактике выжженной земли
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Киев намерен перейти к тактике выжженной земли на подконтрольной ему части Херсонской области, заявил РИА Новости внештатный советник врио главы региона, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых территорий при Общественной палате России Александр Малькевич.
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"Есть полное ощущение, что люди, принимающие решения на Украине, понимают, что в обозримом будущем Херсон придется возвращать, соответственно, будет взята тактика выжженной земли", — сказал он.
По словам Малькевича, киевские власти эвакуируют людей с правобережной части региона исключительно со злым умыслом. По его словам, местных жителей выбрасывают из домов и отправляют вглубь страны, чтобы использовать опустевшие территории в военных целях.
Накануне назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил об эвакуации семей с детьми из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона. Речь идет в основном о небольших селах и поселках.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживает Киев.