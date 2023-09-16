https://ria.ru/20230916/ukraina-1896730331.html

В Херсонской области заявили о переходе Киева к тактике выжженной земли

В Херсонской области заявили о переходе Киева к тактике выжженной земли - РИА Новости, 16.09.2023

В Херсонской области заявили о переходе Киева к тактике выжженной земли

Киев намерен перейти к тактике выжженной земли на подконтрольной ему части Херсонской области, заявил РИА Новости внештатный советник врио главы региона,... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T18:26

2023-09-16T18:26

2023-09-16T20:03

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

украина

александр малькевич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Киев намерен перейти к тактике выжженной земли на подконтрольной ему части Херсонской области, заявил РИА Новости внештатный советник врио главы региона, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых территорий при Общественной палате России Александр Малькевич."Есть полное ощущение, что люди, принимающие решения на Украине, понимают, что в обозримом будущем Херсон придется возвращать, соответственно, будет взята тактика выжженной земли", — сказал он.По словам Малькевича, киевские власти эвакуируют людей с правобережной части региона исключительно со злым умыслом. По его словам, местных жителей выбрасывают из домов и отправляют вглубь страны, чтобы использовать опустевшие территории в военных целях.Накануне назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил об эвакуации семей с детьми из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона. Речь идет в основном о небольших селах и поселках. Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживает Киев.

https://ria.ru/20230916/rezervy-1896722608.html

https://ria.ru/20230916/vsu-1896687243.html

херсонская область

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , россия, украина, александр малькевич