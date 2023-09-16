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"Игра окончена". В США заявили об исчезновении Украины - РИА Новости, 16.09.2023
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16:16 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/ukraina-1896714400.html
"Игра окончена". В США заявили об исчезновении Украины
"Игра окончена". В США заявили об исчезновении Украины - РИА Новости, 16.09.2023
"Игра окончена". В США заявили об исчезновении Украины
Украинское государство прекратило существование и превратилось в инструмент агрессивной политики США, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T16:16
2023-09-16T16:16
политика
украина
сша
россия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Украинское государство прекратило существование и превратилось в инструмент агрессивной политики США, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube."Больше не существует такого государства, как Украина. Эта игра окончена", — считает он.Журналист сравнил эту восточноевропейскую страну с перчаткой, которую надевает грабитель, чтобы не оставить отпечатки своих пальцев на месте преступления.Как полагает Никсон, неоконсерваторы, управляющие американской империей, используют Украину как своего рода перчатку, которая помогает скрыть их причастность к разрушению Европы.Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на превращение Украины в инструмент внешней политики США. По словам главы государства, Вашингтон использует Киев как таран против России и действует в бывшей советской республике в своих военных целях.
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политика, украина, сша, россия, владимир путин
Политика, Украина, США, Россия, Владимир Путин
"Игра окончена". В США заявили об исчезновении Украины

Американский журналист: Украина из государства стала инструментом агрессии США

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Украинское государство прекратило существование и превратилось в инструмент агрессивной политики США, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.
«
"Больше не существует такого государства, как Украина. Эта игра окончена", — считает он.
Журналист сравнил эту восточноевропейскую страну с перчаткой, которую надевает грабитель, чтобы не оставить отпечатки своих пальцев на месте преступления.
Как полагает Никсон, неоконсерваторы, управляющие американской империей, используют Украину как своего рода перчатку, которая помогает скрыть их причастность к разрушению Европы.
Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на превращение Украины в инструмент внешней политики США. По словам главы государства, Вашингтон использует Киев как таран против России и действует в бывшей советской республике в своих военных целях.
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