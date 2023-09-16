https://ria.ru/20230916/ukraina-1896708419.html

"Отчаянная ситуация": в США раскрыли ужасную правду об Украине

"Отчаянная ситуация": в США раскрыли ужасную правду об Украине - РИА Новости, 16.09.2023

"Отчаянная ситуация": в США раскрыли ужасную правду об Украине

Украинская армия несет тяжелейшие потери в ходе контрнаступления, однако это не заботит ее западных союзников, так как они готовы пожертвовать всем населением... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T15:27

2023-09-16T15:27

2023-09-16T15:27

в мире

украина

артемовский

сша

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Украинская армия несет тяжелейшие потери в ходе контрнаступления, однако это не заботит ее западных союзников, так как они готовы пожертвовать всем населением Украины для достижения своих целей, заявил американский журналист Дэнни Хайфон на своем YouTube-канале."Ситуация действительно отчаянная. Крайне отчаянная. <…> Мы видим колоссальные человеческие потери, более 66 тысяч солдат, огромное количество уничтоженной техники, они (ВСУ. – Прим. ред.) не достигли ни одной своей цели. <…> Все это показывает то, на что способен пойти Запад для достижения своих целей. Украинцы им безразличны", – отметил он.Журналист подчеркнул, что даже западные партнеры Украины уже не могут скрывать провал ее контрнаступления.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230916/oruzhie-1896676024.html

https://ria.ru/20230916/vsu-1896687243.html

украина

артемовский

сша

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в мире, украина, артемовский, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато