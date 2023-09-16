Рейтинг@Mail.ru
"Отчаянная ситуация": в США раскрыли ужасную правду об Украине - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/ukraina-1896708419.html
"Отчаянная ситуация": в США раскрыли ужасную правду об Украине
"Отчаянная ситуация": в США раскрыли ужасную правду об Украине - РИА Новости, 16.09.2023
"Отчаянная ситуация": в США раскрыли ужасную правду об Украине
Украинская армия несет тяжелейшие потери в ходе контрнаступления, однако это не заботит ее западных союзников, так как они готовы пожертвовать всем населением... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T15:27
2023-09-16T15:27
в мире
украина
артемовский
сша
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894355846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7ea7292b1038989d968dde254c37fc2.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Украинская армия несет тяжелейшие потери в ходе контрнаступления, однако это не заботит ее западных союзников, так как они готовы пожертвовать всем населением Украины для достижения своих целей, заявил американский журналист Дэнни Хайфон на своем YouTube-канале."Ситуация действительно отчаянная. Крайне отчаянная. &lt;…&gt; Мы видим колоссальные человеческие потери, более 66 тысяч солдат, огромное количество уничтоженной техники, они (ВСУ. – Прим. ред.) не достигли ни одной своей цели. &lt;…&gt; Все это показывает то, на что способен пойти Запад для достижения своих целей. Украинцы им безразличны", – отметил он.Журналист подчеркнул, что даже западные партнеры Украины уже не могут скрывать провал ее контрнаступления.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230916/oruzhie-1896676024.html
https://ria.ru/20230916/vsu-1896687243.html
украина
артемовский
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894355846_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_72becec833a53e2255ca2d7cbf586ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, артемовский, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Артемовский, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Отчаянная ситуация": в США раскрыли ужасную правду об Украине

Журналист Хайфон: Запад готов пожертвовать населением Украины ради своих целей

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Украинская армия несет тяжелейшие потери в ходе контрнаступления, однако это не заботит ее западных союзников, так как они готовы пожертвовать всем населением Украины для достижения своих целей, заявил американский журналист Дэнни Хайфон на своем YouTube-канале.
"Ситуация действительно отчаянная. Крайне отчаянная. <…> Мы видим колоссальные человеческие потери, более 66 тысяч солдат, огромное количество уничтоженной техники, они (ВСУ. – Прим. ред.) не достигли ни одной своей цели. <…> Все это показывает то, на что способен пойти Запад для достижения своих целей. Украинцы им безразличны", – отметил он.
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
"Какой следующий шаг?" В США возмутились ходом Белого дома против России
Вчера, 10:12
Журналист подчеркнул, что даже западные партнеры Украины уже не могут скрывать провал ее контрнаступления.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
"Это крах": Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта
Вчера, 12:35
 
В миреУкраинаАртемовскийСШАВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала