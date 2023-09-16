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В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами - РИА Новости, 16.09.2023
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08:43 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/udary-1896666179.html
В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами
В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами - РИА Новости, 16.09.2023
В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил о последствиях в случае ударов по Крыму западными ракетами. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T08:43
2023-09-16T08:43
михаил шеремет
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил о последствиях в случае ударов по Крыму западными ракетами. Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар "не на гражданском объекте", был нанесен ВСУ при использовании западных ракет. "Мы видим, что Запад не контролирует безумца Зеленского и их заявления, что ракеты будут применяться только на полях сражений, не стоят и ломового гроша. Страны, чьи ракеты применяются украинскими террористами для ударов по Крыму, стоит признать стороной военного конфликта и разорвать с ними дипломатические и торговые отношения. Мы должны дать жесточайший ответ на любую агрессию", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны должны раз и навсегда осознать, что ни одна агрессивная выходка в отношении России не останется безнаказанной. "При этом наказание придет сторицей", - подчеркнул депутат. Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал ночью 13 сентября десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила семь ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора города Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В РФ ранее заявляли, что в числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент Владимир Путин, теперь "прекрасно горят".
https://ria.ru/20230915/udar-1896633253.html
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михаил шеремет, россия, республика крым
Михаил Шеремет, Россия, Республика Крым
В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами

Депутат Шеремет пообещал жесточайший ответ на удары по Крыму западными ракетами

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил о последствиях в случае ударов по Крыму западными ракетами.
Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар "не на гражданском объекте", был нанесен ВСУ при использовании западных ракет.
"Мы видим, что Запад не контролирует безумца Зеленского и их заявления, что ракеты будут применяться только на полях сражений, не стоят и ломового гроша. Страны, чьи ракеты применяются украинскими террористами для ударов по Крыму, стоит признать стороной военного конфликта и разорвать с ними дипломатические и торговые отношения. Мы должны дать жесточайший ответ на любую агрессию", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, западные страны должны раз и навсегда осознать, что ни одна агрессивная выходка в отношении России не останется безнаказанной.
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"При этом наказание придет сторицей", - подчеркнул депутат.
Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал ночью 13 сентября десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила семь ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора города Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
В РФ ранее заявляли, что в числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент Владимир Путин, теперь "прекрасно горят".
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