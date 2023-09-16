https://ria.ru/20230916/udar-1896757695.html

Бронетанковый завод в Харькове попал под ракетный удар, сообщил подпольщик

Бронетанковый завод в Харькове попал под ракетный удар, сообщил подпольщик - РИА Новости, 17.09.2023

Бронетанковый завод в Харькове попал под ракетный удар, сообщил подпольщик

Ракетные удары нанесены по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове, а также по сортировочному железнодорожному узлу, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-16T23:44

2023-09-16T23:44

2023-09-17T04:20

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

украина

сергей лебедев

харьковский бронетанковый завод

т-80

т-80бв

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Ракетные удары нанесены по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове, а также по сортировочному железнодорожному узлу, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные харьковских соратников."Шестнадцатого сентября в первой половине дня была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харьков. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы "прилеты" в бронетанковом заводе, на ремонтной базе", - сказал подпольщик.Харьковчане, по его словам, слышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.Участники харьковского сопротивления занимались "фиксацией передвижения украинской техники и результатов "прилетов", добавил Лебедев. Харьковский бронетанковый завод — бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР — после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.Российские Вооруженные силы ранее уже наносили успешные удары по данному заводу — об этом 8 июня 2023 года отчиталось Минобороны России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, украина, сергей лебедев, харьковский бронетанковый завод, т-80, т-80бв