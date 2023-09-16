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Бронетанковый завод в Харькове попал под ракетный удар, сообщил подпольщик - РИА Новости, 17.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:44 16.09.2023 (обновлено: 04:20 17.09.2023)
https://ria.ru/20230916/udar-1896757695.html
Бронетанковый завод в Харькове попал под ракетный удар, сообщил подпольщик
Бронетанковый завод в Харькове попал под ракетный удар, сообщил подпольщик - РИА Новости, 17.09.2023
Бронетанковый завод в Харькове попал под ракетный удар, сообщил подпольщик
Ракетные удары нанесены по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове, а также по сортировочному железнодорожному узлу, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-16T23:44
2023-09-17T04:20
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
сергей лебедев
харьковский бронетанковый завод
т-80
т-80бв
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Ракетные удары нанесены по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове, а также по сортировочному железнодорожному узлу, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные харьковских соратников.&quot;Шестнадцатого сентября в первой половине дня была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харьков. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы &quot;прилеты&quot; в бронетанковом заводе, на ремонтной базе&quot;, - сказал подпольщик.Харьковчане, по его словам, слышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.Участники харьковского сопротивления занимались "фиксацией передвижения украинской техники и результатов "прилетов", добавил Лебедев. Харьковский бронетанковый завод — бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР — после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.Российские Вооруженные силы ранее уже наносили успешные удары по данному заводу — об этом 8 июня 2023 года отчиталось Минобороны России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьков, украина, сергей лебедев, харьковский бронетанковый завод, т-80, т-80бв
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Сергей Лебедев, Харьковский бронетанковый завод, Т-80, Т-80БВ
Бронетанковый завод в Харькове попал под ракетный удар, сообщил подпольщик

Подполье в Николаеве сообщило о ракетных ударах по танковому заводу в Харькове

© iStock.com / YouraPechkinВид на Харьков
Вид на Харьков - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© iStock.com / YouraPechkin
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Ракетные удары нанесены по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове, а также по сортировочному железнодорожному узлу, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные харьковских соратников.
«

"Шестнадцатого сентября в первой половине дня была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харьков. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы "прилеты" в бронетанковом заводе, на ремонтной базе", - сказал подпольщик.

Харьковчане, по его словам, слышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.
Участники харьковского сопротивления занимались "фиксацией передвижения украинской техники и результатов "прилетов", добавил Лебедев.
Харьковский бронетанковый завод — бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР — после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.
Российские Вооруженные силы ранее уже наносили успешные удары по данному заводу — об этом 8 июня 2023 года отчиталось Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаСергей ЛебедевХарьковский бронетанковый заводТ-80Т-80БВ
 
 
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