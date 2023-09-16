https://ria.ru/20230916/udar-1896757695.html
Бронетанковый завод в Харькове попал под ракетный удар, сообщил подпольщик
Бронетанковый завод в Харькове попал под ракетный удар, сообщил подпольщик - РИА Новости, 17.09.2023
Бронетанковый завод в Харькове попал под ракетный удар, сообщил подпольщик
Ракетные удары нанесены по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове, а также по сортировочному железнодорожному узлу, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-16T23:44
2023-09-16T23:44
2023-09-17T04:20
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
сергей лебедев
харьковский бронетанковый завод
т-80
т-80бв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896682970_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_fb8838843bbe95c49ac3d8aff29e0ada.jpg
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Ракетные удары нанесены по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове, а также по сортировочному железнодорожному узлу, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные харьковских соратников."Шестнадцатого сентября в первой половине дня была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харьков. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы "прилеты" в бронетанковом заводе, на ремонтной базе", - сказал подпольщик.Харьковчане, по его словам, слышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.Участники харьковского сопротивления занимались "фиксацией передвижения украинской техники и результатов "прилетов", добавил Лебедев. Харьковский бронетанковый завод — бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР — после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.Российские Вооруженные силы ранее уже наносили успешные удары по данному заводу — об этом 8 июня 2023 года отчиталось Минобороны России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896682970_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7d694c6d1c6cebcdac5c6cac91b18f17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, сергей лебедев, харьковский бронетанковый завод, т-80, т-80бв
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Сергей Лебедев, Харьковский бронетанковый завод, Т-80, Т-80БВ
Бронетанковый завод в Харькове попал под ракетный удар, сообщил подпольщик
Подполье в Николаеве сообщило о ракетных ударах по танковому заводу в Харькове