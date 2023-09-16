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НАТО в 2024 году проведет масштабные учения, заявил Бауэр
НАТО в 2024 году проведет масштабные учения, заявил Бауэр - РИА Новости, 16.09.2023
НАТО в 2024 году проведет масштабные учения, заявил Бауэр
НАТО в следующем году проведет самые масштабные со времен холодной войны учения Steadfast Defender, заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр на... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T19:47
2023-09-16T19:47
2023-09-16T22:05
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. НАТО в следующем году проведет самые масштабные со времен холодной войны учения Steadfast Defender, заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр на ежегодной конференции начальников генштабов стран блока в Норвегии."В 2024 году альянс проведет самые масштабные учения по коллективной обороне Steadfast Defender со времен холодной войны. Более 40 тысяч военных из разных стран-членов альянса проведут учения в Германии, Польше и трех странах Балтии", — сказал он.По слова Бауэра, альянс "ожидает новая эра коллективной обороны". Учения Steadfast Defender проходят на регулярной основе. На них отрабатывается коллективная оборона стран НАТО. Как сообщило в понедельник издание Financial Times, на учениях в 2024 году военные выполнят от 500 до 700 задач на ведение воздушного боя. В них примут участие более 50 кораблей и около 41 тысячи военных. Кроме того, по данным СМИ, в учениях примет участие Швеция, чья заявка на вступление в альянс до сих пор не получила окончательного одобрения со стороны Венгрии и Турции.
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в мире, германия, роб бауэр, нато, польша, норвегия
В мире, Германия, Роб Бауэр, НАТО, Польша, Норвегия
НАТО в 2024 году проведет масштабные учения, заявил Бауэр
Адмирал Бауэр: НАТО проведет самые масштабные учения со времен холодной войны