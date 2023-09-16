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ВСУ выводят десантную бригаду в тыл для восстановления боеспособности
ВСУ выводят десантную бригаду в тыл для восстановления боеспособности - РИА Новости, 16.09.2023
ВСУ выводят десантную бригаду в тыл для восстановления боеспособности
ВС РФ за неделю на Запорожском направлении отразили 18 атак ВСУ в районах Работино и Вербового Запорожской области, в результате которых противник потерял 740... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:18
2023-09-16T14:18
2023-09-16T15:33
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВС РФ за неделю на Запорожском направлении отразили 18 атак ВСУ в районах Работино и Вербового Запорожской области, в результате которых противник потерял 740 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны России."На Запорожском направлении подразделениями российских войск отражены 18 атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. В результате значительных потерь личного состава украинское командование было вынуждено начать вывод 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в тыловой район для восстановления боеспособности. Для удержания позиций на данном участке в настоящее время задействована 71-я егерская бригада ВСУ из состава стратегического резерва, а также сводные штурмовые группы 47-й, 65-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ", - сообщили в Минобороны.Отмечается, что "в ходе боев потери противника составили более 740 украинских военнослужащих, 20 танков и боевых бронированных машин, а также 20 автомобилей". "Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы поражено 38 орудий полевой артиллерии противника", - добавили в ведомстве.
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украина, россия, в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ выводят десантную бригаду в тыл для восстановления боеспособности
ВСУ выводят 82-ю десантную бригаду в тыл для восстановления боеспособности