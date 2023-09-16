https://ria.ru/20230916/trevoga-1896682126.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.09.2023

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в 7 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T11:19

2023-09-16T11:19

2023-09-16T11:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киевская область

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 7 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В 11.10 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области. Спустя несколько минут тревогу объявили в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230916/kherson-1896676997.html

украина

киевская область

харьковская область

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Влада Копылова

в мире, украина, киевская область, харьковская область