https://ria.ru/20230916/transgendery-1896520343.html

Трансгендеры отменяют гинекологию

Трансгендеры отменяют гинекологию - РИА Новости, 16.09.2023

Трансгендеры отменяют гинекологию

Шарм (как его понимают мужчины), соблазн (на который падки мужчины), любовная нега (которую в отношениях с женщиной хотят испытывать мужчины), сексапильность... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T08:00

2023-09-16T08:00

2023-09-16T08:09

аналитика

в мире

европа

франция

трансгендер

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Шарм (как его понимают мужчины), соблазн (на который падки мужчины), любовная нега (которую в отношениях с женщиной хотят испытывать мужчины), сексапильность (которая вызывает желание у мужчин), как и наличие внутренних, да и внешних половых признаков у женской части населения страны под названием Франция, если события продолжат развиваться в том же темпе, совсем скоро будут отменены как "гендерные предрассудки". В обществе постправды гендерная принадлежность — не более чем социальный конструкт, женщина перестает быть не то что нужной, на ее существование можно наплевать и вообще про нее забыть. Под рукой всегда найдется гендерно-флюидный персонаж, которому медицина и хирургия требуемое пришьют, ненужное отрежут, какие требуются гормоны, те и вольют, а выработку нежелательного тестостерона остановят. И вот встречайте: побрившийся в нужных местах прежний мужчина — новая французская женщина.Это, если кто не понял, не антиутопия, а весьма близкая реальность. Увертюру сыграли давно, сегодня всех поставили перед свершившимся фактом. Как перед ним был поставлен скромный французский акушер-гинеколог в провинциальном городе По, к которому на прием заявилась пара. Бывший мужчина решил, что "по ощущениям" он — женщина, и пошел провериться у врача, который в силу профессии занимается исключительно женским здоровьем, а также родовспоможением.Врач, увидев мужчину, отказался его осматривать. Да-да, отказался осматривать на созданном специально для женщин гинекологическом кресле, заявив, что "в данном случае он некомпетентен, поскольку за всю свою карьеру имел дело только с "настоящими женщинами".Недовольный таким отношением транс (и его/ее партнер) оставили не только возмущенный отзыв в сетевом пространстве, но и настучали в профильную НКО, которая немедленно, во-первых, организовала шквал ругани в адрес медика в соцсетях, а во-вторых, заявила, что за подобные (то есть "наполненные ненавистью в адрес трансгендера") высказывания отведет врача к прокурору. Проще говоря, подаст на него в суд. Вся вина медика заключалась в том, что он не был готов профессионально обслужить внутренние хотелки мужчины, который, сбрив щетину и начав пить гормоны, посчитал, что он и есть "настоящая женщина". Его хрустальная мечта оказалась разбитой, как та, что была у Остапа Бендера.А вот теперь — серьезно.Сегодня каждый в рамках персонального пространства может считать себя кем угодно — хоть наследником миллиардов Билла Гейтса, хоть "настоящей женщиной". Правда, в случае с богачом "сын создателя "Майкрософта", заяви он о желании родства публично, из-за настойчивости может быть отправлен в суд сам или его убедят освидетельствоваться у психиатра. А если кому-то в силу капризов или жизненных трудностей захочется публично сказать, что он "по ощущениям — женщина", всякий, кто посмеет это оспорить, отправится в суд сам. Навязывание "новой нормы" плюс травля в соцсетях, и вот уже на следующий день врач выдает длинную объяснительную, в которой извиняется, говоря, что его реакция была "слишком бурной", но это его никак "не оправдывает".Медика, чье призвание, обучение, которое длится одиннадцать лет, стаж работы, тысячи пациенток и столько же принятых у настоящих женщин родов, отменили, поскольку вынудили фактически отступить от принципов профессии. И от человеческой этики, в которой, как бы это ни возмущало тех, кто тащит свою постель и игрища в спальне в публичное поле, существует строгое деление. На настоящих женщин. И на настоящих мужчин. С природой и наличием всего двух наборов хромосом спорить бесполезно.Врача в том, что он пошел на попятную, обвинять почти невозможно: временное лишение возможности работать, сопровождающееся внушительным штрафом, — не слишком радужная перспектива.Но к обществу, принявшему случившееся не как провокацию, с помощью которой к "телесному низу" не совсем адекватного человека привлечено внимание, а как норму, конечно, имеется масса вопросов.Общество, которое не защитило врача, послав транса с его хотелками куда подальше, обратило в пыль всю французскую культуру, основанную на галантности в отношении слабого (да!) пола, превратило в труху весь кодекс воспитания (увы!), сместило внимание с ценности и неповторимости женского тела (именно так!) на чьи-то не вполне пристойные фантазмы, тем самым лишило настоящих женщин не просто уважения, а ограбило их, присвоив другим право этим телом распоряжаться. Современный французский социум, перекорежив ориентиры, своим поведением обесценил настоящих женщин и их право этими настоящими женщинами быть, обессмыслил право гордиться собой, отдал эти ценности на сторону за мелкий прайс, чтобы ублажить не вполне уверенных в себе персонажей.Никакому "тоталитаризму" такое вторжение в интимную женскую сферу, включающее экспроприацию женской груди, гормонов, гениталий, и не снилось. Сейчас и сегодня во Франции настоящие женщины оказались лишенными женского естества, а значит, своего естества лишатся и мужчины, поскольку мы, нравится это или не нравится "новым красавицам", взаимодополняемы. Сейчас и сегодня во Франции не нашлось никого, кто дал бы понять, что происходящее — это дно, в которое уже не стучат. Во Франции не обнаружилось ни единого защитника нормальности — никому же не хочется оказаться в позиции гинеколога и разделить его участь.Именно поэтому такое общество обречено. На кризис и на умирание. Во всех смыслах этих слов.

https://ria.ru/20230813/zapad-1889815494.html

https://ria.ru/20221224/lgbt-1840968933.html

https://ria.ru/20211228/frantsiya-1765707787.html

https://ria.ru/20230714/zakon-1884126493.html

https://ria.ru/20230817/chayldfri-1890680023.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, в мире, европа, франция, трансгендер