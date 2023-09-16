https://ria.ru/20230916/tramp-1896655101.html

США надо спасать от фашистов, считает Трамп

США надо спасать от фашистов, считает Трамп - РИА Новости, 16.09.2023

США надо спасать от фашистов, считает Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страной управляют тираны-фашисты, от которых надо спасать Америку. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T03:17

2023-09-16T03:17

2023-09-16T03:17

америка

сша

дональд трамп

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страной управляют тираны-фашисты, от которых надо спасать Америку. "Через год вы будете голосовать на самых важных выборах за свою жизнь. Эти выборы определят, будут ли Америкой управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты", - сказал Трамп на мероприятии "Женщины-лидеры Америки". Как заявил Трамп, сейчас страной управляет администрация "продажного Джо Байдена". "Я никогда не видел ничего подобного", - сказал политик.

https://ria.ru/20230916/tramp-1896650316.html

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америка, сша, дональд трамп, джо байден, в мире