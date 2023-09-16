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США надо спасать от фашистов, считает Трамп - РИА Новости, 16.09.2023
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03:17 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/tramp-1896655101.html
США надо спасать от фашистов, считает Трамп
США надо спасать от фашистов, считает Трамп - РИА Новости, 16.09.2023
США надо спасать от фашистов, считает Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страной управляют тираны-фашисты, от которых надо спасать Америку. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T03:17
2023-09-16T03:17
америка
сша
дональд трамп
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страной управляют тираны-фашисты, от которых надо спасать Америку. "Через год вы будете голосовать на самых важных выборах за свою жизнь. Эти выборы определят, будут ли Америкой управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты", - сказал Трамп на мероприятии "Женщины-лидеры Америки". Как заявил Трамп, сейчас страной управляет администрация "продажного Джо Байдена". "Я никогда не видел ничего подобного", - сказал политик.
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америка, сша, дональд трамп, джо байден, в мире
Америка, США, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
США надо спасать от фашистов, считает Трамп

Трамп: США управляют тираны-фашисты, от которых страну надо спасать

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страной управляют тираны-фашисты, от которых надо спасать Америку.
"Через год вы будете голосовать на самых важных выборах за свою жизнь. Эти выборы определят, будут ли Америкой управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты", - сказал Трамп на мероприятии "Женщины-лидеры Америки".
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 28 июня 2019 года - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Трампу понравилась реакция Путина на его планы по Украине 
01:29
Как заявил Трамп, сейчас страной управляет администрация "продажного Джо Байдена". "Я никогда не видел ничего подобного", - сказал политик.
 
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