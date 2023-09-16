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Трампу понравилась реакция Путина на его планы по Украине  - РИА Новости, 16.09.2023
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01:29 16.09.2023 (обновлено: 10:13 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/tramp-1896650316.html
Трампу понравилась реакция Путина на его планы по Украине 
Трампу понравилась реакция Путина на его планы по Украине  - РИА Новости, 16.09.2023
Трампу понравилась реакция Путина на его планы по Украине 
Бывший президент США Дональд Трамп позитивно оценил комментарий российского лидера Владимира Путина о своей готовности урегулировать кризис вокруг Украины. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T01:29
2023-09-16T10:13
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп позитивно оценил комментарий российского лидера Владимира Путина о своей готовности урегулировать кризис вокруг Украины.&quot;Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи&quot;, — отметил политик в интервью NBC News.Трамп отказался раскрывать детали того, как он мог бы разрешить украинский конфликт за 24 часа на посту президента США, но заявил, что точно знает, как нужно поступить. Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что добился бы переговоров Москвы и Киева и заключения сделки. Владимир Путин 12 сентября на Восточном экономическом форуме позитивно оценил готовность Трампа "за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис". По словам президента, "это не может не радовать, это хорошо". При этом он выразил сомнение в том, что какой-либо исход выборов в США повлияет на американо-российские отношения.Москва не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также указывали, что сейчас отсутствуют предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для России.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от участия в обсуждениях по урегулированию украинского кризиса.
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сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, в мире
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Трампу понравилась реакция Путина на его планы по Украине 

Трамп позитивно оценил комментарий Путина об урегулировании кризиса на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 28 июня 2019 года
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 28 июня 2019 года - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 28 июня 2019 года. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп позитивно оценил комментарий российского лидера Владимира Путина о своей готовности урегулировать кризис вокруг Украины.
«

"Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи", — отметил политик в интервью NBC News.

Трамп отказался раскрывать детали того, как он мог бы разрешить украинский конфликт за 24 часа на посту президента США, но заявил, что точно знает, как нужно поступить. Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что добился бы переговоров Москвы и Киева и заключения сделки.
Владимир Путин 12 сентября на Восточном экономическом форуме позитивно оценил готовность Трампа "за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис". По словам президента, "это не может не радовать, это хорошо". При этом он выразил сомнение в том, что какой-либо исход выборов в США повлияет на американо-российские отношения.
Москва не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также указывали, что сейчас отсутствуют предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для России.
В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от участия в обсуждениях по урегулированию украинского кризиса.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Трамп заявил, что Байден дал Путину основания для осуждения США
13 сентября, 23:03
 
СШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
 
 
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