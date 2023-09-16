https://ria.ru/20230916/torzhestvo-1896647197.html
Калужская область отметит 80-летие освобождения от немецких оккупантов
Калужская область отметит 80-летие освобождения от немецких оккупантов - РИА Новости, 16.09.2023
Калужская область отметит 80-летие освобождения от немецких оккупантов
Торжественные мероприятия по случаю 80-летия освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков пройдут в субботу на территории... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T00:23
2023-09-16T00:23
2023-09-16T00:23
калужская область
калужская область
белоруссия
европа
великая отечественная война (1941-1945)
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КАЛУГА, 16 сен – РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю 80-летия освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков пройдут в субботу на территории военно-исторического мемориала "Безымянная высота", в программе, в частности, значатся военно-исторические интерактивные площадки, мобильная музейная экспозиция, полевая кухня, концерт с песнями военных лет. По данным правительства Калужской области, день начнется с торжественной части: возложения цветов к мемориалу, у Вечного огня будут нести почетный караул воины Шайковского авиагарнизона. Затем совершится лития по солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, пройдет торжественный митинг, посвященный 80-й годовщине освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. "Военно-исторический блок представит зрителям военно-исторические интерактивные площадки - уникальный формат, благодаря которому участники мероприятия смогут в буквальном смысле подержать историю в руках – увидеть работу советского штаба, медицинского пункта, понаблюдать за работой связистов, увидеть вооружение Красной Армии, экипировку солдат, выставку военной техники", - говорится в сообщении. Историко-культурный блок подарит гостям праздника возможность познакомиться с мобильной экспозицией Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Экспозиция состоит из разделов, посвященных героической обороне Брестской крепости и оборонительных боях Красной армии в Белоруссии летом 1941 года; истории подпольной и партизанской борьбы на оккупированной территории Белоруссии; освобождению Белоруссии, Европы и разгрому Германии. "На памятной площадке пройдет церемония открытия памятного арт-камня, представляющего собой имитацию камня из современных материалов с высеченным на нём текстом песни "На безымянной высоте". Открытие памятного камня позволит сохранить память о событии, произошедшем у деревни Рубеженка в 1943 году", - сообщает областное правительство. Гости праздника смогут посетить музей, расположенный на территории мемориала, легендарную землянку в три наката, как поется в песне "На безымянной высоте", сделать фото на память у Дерева Мира, попробовать блюда солдатской полевой кухни. В память о доблестном подвиге наших отцов и дедов на "Безымянной высоте" запланирована большая концертная программа с участием знаменитых артистов, состоится выступление Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота имени Н. А. Римского-Корсакова.
https://ria.ru/20230622/zhertvy-1879693181.html
https://ria.ru/20230914/pesnya-1896298116.html
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калужская область, белоруссия, европа, великая отечественная война (1941-1945)
Калужская область, Калужская область, Белоруссия, Европа, Великая Отечественная война (1941-1945)
Калужская область отметит 80-летие освобождения от немецких оккупантов
В Калужской области отметят 80-летие освобождения от немецких оккупантов
КАЛУГА, 16 сен – РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю 80-летия освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков пройдут в субботу на территории военно-исторического мемориала "Безымянная высота", в программе, в частности, значатся военно-исторические интерактивные площадки, мобильная музейная экспозиция, полевая кухня, концерт с песнями военных лет.
По данным правительства Калужской области, день начнется с торжественной части: возложения цветов к мемориалу, у Вечного огня будут нести почетный караул воины Шайковского авиагарнизона. Затем совершится лития по солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, пройдет торжественный митинг, посвященный 80-й годовщине освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.
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"Военно-исторический блок представит зрителям военно-исторические интерактивные площадки - уникальный формат, благодаря которому участники мероприятия смогут в буквальном смысле подержать историю в руках – увидеть работу советского штаба, медицинского пункта, понаблюдать за работой связистов, увидеть вооружение Красной Армии, экипировку солдат, выставку военной техники", - говорится в сообщении.
Историко-культурный блок подарит гостям праздника возможность познакомиться с мобильной экспозицией Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Экспозиция состоит из разделов, посвященных героической обороне Брестской крепости и оборонительных боях Красной армии в Белоруссии
летом 1941 года; истории подпольной и партизанской борьбы на оккупированной территории Белоруссии; освобождению Белоруссии, Европы
и разгрому Германии
.
"На памятной площадке пройдет церемония открытия памятного арт-камня, представляющего собой имитацию камня из современных материалов с высеченным на нём текстом песни "На безымянной высоте". Открытие памятного камня позволит сохранить память о событии, произошедшем у деревни Рубеженка в 1943 году", - сообщает областное правительство.
Гости праздника смогут посетить музей, расположенный на территории мемориала, легендарную землянку в три наката, как поется в песне "На безымянной высоте", сделать фото на память у Дерева Мира, попробовать блюда солдатской полевой кухни.
В память о доблестном подвиге наших отцов и дедов на "Безымянной высоте" запланирована большая концертная программа с участием знаменитых артистов, состоится выступление Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота имени Н. А. Римского-Корсакова.
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