https://ria.ru/20230916/tokmak-1896688113.html
Украинская армия нанесла ракетный удар по Токмаку в Запорожской области
Украинская армия нанесла ракетный удар по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 16.09.2023
Украинская армия нанесла ракетный удар по Токмаку в Запорожской области
Украинская армия нанесла ракетный удар по городу Токмак Запорожской области, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T12:51
2023-09-16T12:51
2023-09-16T12:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
токмак
запорожская область
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ТОКМАК, 16 сен - РИА Новости. Украинская армия нанесла ракетный удар по городу Токмак Запорожской области, сообщили в администрации региона. "В 11:15 по Московскому времени боевики ВСУ нанесли ракетный удар по окраине города Токмак. Попадания пришлись по "ореховской" дорожной развилке", - сообщили журналистам в администрации Запорожской области. По предварительным данным жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.
https://ria.ru/20230914/obstrely-1896392516.html
токмак
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, токмак, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Токмак, Запорожская область
Украинская армия нанесла ракетный удар по Токмаку в Запорожской области
ВУС нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области, жертв нет