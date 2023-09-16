https://ria.ru/20230916/tokmak-1896688113.html

Украинская армия нанесла ракетный удар по Токмаку в Запорожской области

Украинская армия нанесла ракетный удар по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 16.09.2023

Украинская армия нанесла ракетный удар по Токмаку в Запорожской области

Украинская армия нанесла ракетный удар по городу Токмак Запорожской области, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T12:51

2023-09-16T12:51

2023-09-16T12:51

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

токмак

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

ТОКМАК, 16 сен - РИА Новости. Украинская армия нанесла ракетный удар по городу Токмак Запорожской области, сообщили в администрации региона. "В 11:15 по Московскому времени боевики ВСУ нанесли ракетный удар по окраине города Токмак. Попадания пришлись по "ореховской" дорожной развилке", - сообщили журналистам в администрации Запорожской области. По предварительным данным жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.

https://ria.ru/20230914/obstrely-1896392516.html

токмак

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, токмак, запорожская область