https://ria.ru/20230916/teplokhod-1896690364.html
В Москве запустили новый бесплатный теплоходный маршрут
В Москве запустили новый бесплатный теплоходный маршрут - РИА Новости, 16.09.2023
В Москве запустили новый бесплатный теплоходный маршрут
Бесплатный живописный прогулочный маршрут "Печатники — Южный речной вокзал — Печатники" запустили в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T13:15
2023-09-16T13:15
2023-09-16T13:15
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бесплатный живописный прогулочный маршрут "Печатники — Южный речной вокзал — Печатники" запустили в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "С 16 сентября запускаем бесплатный живописный прогулочный маршрут "Печатники — Южный речной вокзал — Печатники"", - говорится в сообщении. Отмечается, что маршрут начинается от причала "Печатники" и следует с остановками у причалов "Кленовый бульвар", "Южный речной вокзал", доходит до Автозаводского моста, а затем движется в обратном направлении до "Печатников". Теплоходы будут отходить с причала "Печатники" каждые полчаса, ежедневно с 10.00 до 22.00. Работать на маршруте будут четыре теплохода "Цветочной флотилии". "Это яркие, небольшие и уютные суда типа "кабриолет". Впервые они вышли на Москву-реку в 2019 году", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве запустили новый бесплатный теплоходный маршрут
В Москве запустили теплоходный маршрут "Печатники — Южный речной вокзал"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Бесплатный живописный прогулочный маршрут "Печатники — Южный речной вокзал — Печатники" запустили в Москве, сообщается в телеграм-канале
столичного департамента транспорта.
"С 16 сентября запускаем бесплатный живописный прогулочный маршрут "Печатники — Южный речной вокзал — Печатники"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маршрут начинается от причала "Печатники" и следует с остановками у причалов "Кленовый бульвар", "Южный речной вокзал", доходит до Автозаводского моста, а затем движется в обратном направлении до "Печатников". Теплоходы будут отходить с причала "Печатники" каждые полчаса, ежедневно с 10.00 до 22.00.
Работать на маршруте будут четыре теплохода "Цветочной флотилии". "Это яркие, небольшие и уютные суда типа "кабриолет". Впервые они вышли на Москву-реку в 2019 году", - дополняется в сообщении.
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