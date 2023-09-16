https://ria.ru/20230916/teplokhod-1896690364.html

В Москве запустили новый бесплатный теплоходный маршрут

В Москве запустили новый бесплатный теплоходный маршрут - РИА Новости, 16.09.2023

В Москве запустили новый бесплатный теплоходный маршрут

Бесплатный живописный прогулочный маршрут "Печатники — Южный речной вокзал — Печатники" запустили в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T13:15

2023-09-16T13:15

2023-09-16T13:15

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бесплатный живописный прогулочный маршрут "Печатники — Южный речной вокзал — Печатники" запустили в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "С 16 сентября запускаем бесплатный живописный прогулочный маршрут "Печатники — Южный речной вокзал — Печатники"", - говорится в сообщении. Отмечается, что маршрут начинается от причала "Печатники" и следует с остановками у причалов "Кленовый бульвар", "Южный речной вокзал", доходит до Автозаводского моста, а затем движется в обратном направлении до "Печатников". Теплоходы будут отходить с причала "Печатники" каждые полчаса, ежедневно с 10.00 до 22.00. Работать на маршруте будут четыре теплохода "Цветочной флотилии". "Это яркие, небольшие и уютные суда типа "кабриолет". Впервые они вышли на Москву-реку в 2019 году", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230911/khibiny-1895622341.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, городское хозяйство москвы, москва