Ким Чен Ын высоко оценил современность российских авиационных технологий
ЦТАК: Ким Чен Ын впечатлен современностью российских авиационных технологий
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын осматривает инженерный центр и производственный цех авиационного завода имени Ю. А. Гагарина во время визита в Комсомольск-на-Амуре
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын осматривает инженерный центр и производственный цех авиационного завода имени Ю. А. Гагарина во время визита в Комсомольск-на-Амуре. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын остался глубоко впечатлен современностью российских авиационных технологий во время посещения авиационного завода имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ), передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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"Товарищ Ким Чен Ын выразил свое глубокое впечатление от богатого самостоятельного потенциала и современности, предприимчивых усилий авиастроительной промышленности России", - пишет ЦТАК.
По информации издания, лидер КНДР встретился с летчиками-испытателями и посидел в кабине истребителя пятого поколения Су-57, где ему рассказали о технических характеристиках летательного аппарата.
Делегацию КНДР на заводе встретили министр промышленности и торговли Денис Мантуров, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации России Юрий Слюсарь и генеральный директор КнААЗ Александр Пекарш.
Ранее президент Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области. Во время переговоров они обсудили в том числе возможность отправки в космос северокорейского космонавта. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами, "при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос космонавта" этой страны.