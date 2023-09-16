https://ria.ru/20230916/tekhnologii-1896648447.html

Ким Чен Ын высоко оценил современность российских авиационных технологий

Ким Чен Ын высоко оценил современность российских авиационных технологий - РИА Новости, 16.09.2023

Ким Чен Ын высоко оценил современность российских авиационных технологий

Лидер КНДР Ким Чен Ын остался глубоко впечатлен современностью российских авиационных технологий во время посещения авиационного завода имени Юрия Гагарина в... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T00:46

2023-09-16T00:46

2023-09-16T02:38

ким чен ын

россия

комсомольск-на-амуре

амурская область

юрий гагарин (космонавт)

денис мантуров

су-57

визит ким чен ына в россию

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын остался глубоко впечатлен современностью российских авиационных технологий во время посещения авиационного завода имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ), передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Товарищ Ким Чен Ын выразил свое глубокое впечатление от богатого самостоятельного потенциала и современности, предприимчивых усилий авиастроительной промышленности России", - пишет ЦТАК.По информации издания, лидер КНДР встретился с летчиками-испытателями и посидел в кабине истребителя пятого поколения Су-57, где ему рассказали о технических характеристиках летательного аппарата.Делегацию КНДР на заводе встретили министр промышленности и торговли Денис Мантуров, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации России Юрий Слюсарь и генеральный директор КнААЗ Александр Пекарш.Ранее президент Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области. Во время переговоров они обсудили в том числе возможность отправки в космос северокорейского космонавта. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами, "при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос космонавта" этой страны.

https://ria.ru/20230915/aviastroenie-1896444841.html

россия

комсомольск-на-амуре

амурская область

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ким чен ын, россия, комсомольск-на-амуре, амурская область, юрий гагарин (космонавт), денис мантуров, су-57, визит ким чен ына в россию