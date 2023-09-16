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Ким Чен Ын высоко оценил современность российских авиационных технологий - РИА Новости, 16.09.2023
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00:46 16.09.2023 (обновлено: 02:38 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/tekhnologii-1896648447.html
Ким Чен Ын высоко оценил современность российских авиационных технологий
Ким Чен Ын высоко оценил современность российских авиационных технологий - РИА Новости, 16.09.2023
Ким Чен Ын высоко оценил современность российских авиационных технологий
Лидер КНДР Ким Чен Ын остался глубоко впечатлен современностью российских авиационных технологий во время посещения авиационного завода имени Юрия Гагарина в... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T00:46
2023-09-16T02:38
ким чен ын
россия
комсомольск-на-амуре
амурская область
юрий гагарин (космонавт)
денис мантуров
су-57
визит ким чен ына в россию
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын остался глубоко впечатлен современностью российских авиационных технологий во время посещения авиационного завода имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ), передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Товарищ Ким Чен Ын выразил свое глубокое впечатление от богатого самостоятельного потенциала и современности, предприимчивых усилий авиастроительной промышленности России", - пишет ЦТАК.По информации издания, лидер КНДР встретился с летчиками-испытателями и посидел в кабине истребителя пятого поколения Су-57, где ему рассказали о технических характеристиках летательного аппарата.Делегацию КНДР на заводе встретили министр промышленности и торговли Денис Мантуров, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации России Юрий Слюсарь и генеральный директор КнААЗ Александр Пекарш.Ранее президент Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области. Во время переговоров они обсудили в том числе возможность отправки в космос северокорейского космонавта. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами, "при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос космонавта" этой страны.
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ким чен ын, россия, комсомольск-на-амуре, амурская область, юрий гагарин (космонавт), денис мантуров, су-57, визит ким чен ына в россию
Ким Чен Ын, Россия, Комсомольск-на-Амуре, Амурская область, Юрий Гагарин (космонавт), Денис Мантуров, Су-57, Визит Ким Чен Ына в Россию
Ким Чен Ын высоко оценил современность российских авиационных технологий

ЦТАК: Ким Чен Ын впечатлен современностью российских авиационных технологий

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын осматривает инженерный центр и производственный цех авиационного завода имени Ю. А. Гагарина во время визита в Комсомольск-на-Амуре
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын осматривает инженерный центр и производственный цех авиационного завода имени Ю. А. Гагарина во время визита в Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын осматривает инженерный центр и производственный цех авиационного завода имени Ю. А. Гагарина во время визита в Комсомольск-на-Амуре. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын остался глубоко впечатлен современностью российских авиационных технологий во время посещения авиационного завода имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ), передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«
"Товарищ Ким Чен Ын выразил свое глубокое впечатление от богатого самостоятельного потенциала и современности, предприимчивых усилий авиастроительной промышленности России", - пишет ЦТАК.
По информации издания, лидер КНДР встретился с летчиками-испытателями и посидел в кабине истребителя пятого поколения Су-57, где ему рассказали о технических характеристиках летательного аппарата.
Делегацию КНДР на заводе встретили министр промышленности и торговли Денис Мантуров, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации России Юрий Слюсарь и генеральный директор КнААЗ Александр Пекарш.
Ранее президент Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области. Во время переговоров они обсудили в том числе возможность отправки в космос северокорейского космонавта. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами, "при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос космонавта" этой страны.
Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает инженерный центр и производственный цех авиационного завода имени Ю. А. Гагарина во время визита в Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Мантуров оценил потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения
Вчера, 06:59
 
Ким Чен ЫнРоссияКомсомольск-на-АмуреАмурская областьЮрий Гагарин (космонавт)Денис МантуровСу-57Визит Ким Чен Ына в Россию
 
 
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