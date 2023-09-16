https://ria.ru/20230916/sudna-1896718109.html

Два грузовых судна направились на Украину по временному коридору

Два грузовых судна направились на Украину по временному коридору - РИА Новости, 16.09.2023

Два грузовых судна направились на Украину по временному коридору

Два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору, чтобы погрузить зерно для перевозки на африканские и азиатские рынки, сообщил министр... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T16:39

2023-09-16T16:39

2023-09-16T17:22

в мире

украина

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890368640_0:183:2000:1308_1920x0_80_0_0_c92c530d638fccb12f79d65fddb2e159.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору, чтобы погрузить зерно для перевозки на африканские и азиатские рынки, сообщил министр инфраструктуры республики Александр Кубраков в Facebook*."Первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам. После использования временного коридора для выхода заблокированных <…> судов из портов Одессы, Черноморска и Южного сухогрузы Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии", — написал он.По данным Кубракова, суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.Ранее Военно-морские силы ВСУ сообщали, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море сейчас невозможно.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки продовольствия нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230916/embargo-1896701167.html

https://ria.ru/20230916/import-1896688851.html

украина

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, черное море