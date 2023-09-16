Два грузовых судна направились на Украину по временному коридору
Два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору
© AP Photo / Ukraine's Infrastructure Ministry Press OfficeКонтейнеровоз Joseph Schulte у порта Одессы
© AP Photo / Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office
Контейнеровоз Joseph Schulte у порта Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору, чтобы погрузить зерно для перевозки на африканские и азиатские рынки, сообщил министр инфраструктуры республики Александр Кубраков в Facebook*.
"Первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам. После использования временного коридора для выхода заблокированных <…> судов из портов Одессы, Черноморска и Южного сухогрузы Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии", — написал он.
По данным Кубракова, суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.
Ранее Военно-морские силы ВСУ сообщали, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море сейчас невозможно.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки продовольствия нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны России.
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