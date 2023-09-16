Рейтинг@Mail.ru
Два грузовых судна направились на Украину по временному коридору - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 16.09.2023 (обновлено: 17:22 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/sudna-1896718109.html
Два грузовых судна направились на Украину по временному коридору
Два грузовых судна направились на Украину по временному коридору - РИА Новости, 16.09.2023
Два грузовых судна направились на Украину по временному коридору
Два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору, чтобы погрузить зерно для перевозки на африканские и азиатские рынки, сообщил министр... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T16:39
2023-09-16T17:22
в мире
украина
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890368640_0:183:2000:1308_1920x0_80_0_0_c92c530d638fccb12f79d65fddb2e159.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору, чтобы погрузить зерно для перевозки на африканские и азиатские рынки, сообщил министр инфраструктуры республики Александр Кубраков в Facebook*."Первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам. После использования временного коридора для выхода заблокированных &lt;…&gt; судов из портов Одессы, Черноморска и Южного сухогрузы Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии", — написал он.По данным Кубракова, суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.Ранее Военно-морские силы ВСУ сообщали, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море сейчас невозможно.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки продовольствия нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230916/embargo-1896701167.html
https://ria.ru/20230916/import-1896688851.html
украина
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890368640_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_862cbc7709504051a3dd30cadf1680be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, черное море
В мире, Украина, Черное море
Два грузовых судна направились на Украину по временному коридору

Два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору

© AP Photo / Ukraine's Infrastructure Ministry Press OfficeКонтейнеровоз Joseph Schulte у порта Одессы
Контейнеровоз Joseph Schulte у порта Одессы - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office
Контейнеровоз Joseph Schulte у порта Одессы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору, чтобы погрузить зерно для перевозки на африканские и азиатские рынки, сообщил министр инфраструктуры республики Александр Кубраков в Facebook*.
"Первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам. После использования временного коридора для выхода заблокированных <…> судов из портов Одессы, Черноморска и Южного сухогрузы Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии", — написал он.
По данным Кубракова, суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.
Ранее Военно-морские силы ВСУ сообщали, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море сейчас невозможно.
Грузовик разгружает украинское зерно - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
В Польше попытались доказать, что эмбарго на украинское зерно выгодно Киеву
Вчера, 14:43
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки продовольствия нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Разгрузка украинского зерна с баржи - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Запрет на импорт украинского зерна в Словакию продлится до конца года
Вчера, 12:58
 
В миреУкраинаЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала