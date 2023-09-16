https://ria.ru/20230916/strelba-1896755314.html
Мужчина устроил стрельбу в парке в новой Москве
Мужчина устроил стрельбу в парке в новой Москве - РИА Новости, 16.09.2023
Мужчина устроил стрельбу в парке в новой Москве
Мужчина устроил стрельбу в парке Филатов Луг в новой Москве, пострадавших нет, полицейские проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T23:03
2023-09-16T23:03
2023-09-16T23:03
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу в парке Филатов Луг в новой Москве, пострадавших нет, полицейские проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По информации главка, в субботу в полицию поступило сообщение, что "неизвестный на территории парка Филатов Луг (ТиНАО) произвел выстрел из предмета, внешне схожего с огнестрельным оружием". Полицейские прибыли на место и задержали стрелявшего. Пострадавших в инциденте нет, отметили в ведомстве. По данным правоохранителей, был изъят травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке. "Проводится проверка, будет дана правовая оценка действий мужчины и принято процессуальное решение", - заявили в главке. Информированный источник рассказал агентству, что гражданин, устроивший стрельбу, "испугался двоих мужчин и для своей безопасности произвел выстрел вверх".
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РИА Новости
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происшествия, москва, тинао, гу мвд по г. москве
Происшествия, Москва, ТиНАО, ГУ МВД по г. Москве
Мужчина устроил стрельбу в парке в новой Москве
Мужчина устроил стрельбу в парке Филатов Луг в новой Москве, пострадавших нет
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу в парке Филатов Луг в новой Москве, пострадавших нет, полицейские проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации главка, в субботу в полицию поступило сообщение, что "неизвестный на территории парка Филатов Луг (ТиНАО
) произвел выстрел из предмета, внешне схожего с огнестрельным оружием".
Полицейские прибыли на место и задержали стрелявшего. Пострадавших в инциденте нет, отметили в ведомстве. По данным правоохранителей, был изъят травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке.
«
"Проводится проверка, будет дана правовая оценка действий мужчины и принято процессуальное решение", - заявили в главке.
Информированный источник рассказал агентству, что гражданин, устроивший стрельбу, "испугался двоих мужчин и для своей безопасности произвел выстрел вверх".
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