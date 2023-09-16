https://ria.ru/20230916/spetsoperatsiya-1896699567.html

Российская ПВО за неделю сбила 270 беспилотников ВСУ и 19 снарядов HIMARS

Российская ПВО за неделю сбила 270 беспилотников ВСУ и 19 снарядов HIMARS - РИА Новости, 16.09.2023

Российская ПВО за неделю сбила 270 беспилотников ВСУ и 19 снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за неделю сбили 270 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило в субботу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T14:31

2023-09-16T14:31

2023-09-16T14:32

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

россия

красный лиман

ми-8 амтш

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за неделю сбили 270 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило в субботу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Средствами ПВО перехвачено 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 270 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в недельной сводке российского военного ведомства. Кроме того, в минувшую неделю российские истребители сбили украинский военный вертолёт Ми-8 под Красным Лиманом. Всего с начала спецоперации было уничтожено 472 украинских военных самолета, 249 вертолетов, 6810 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11881 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6403 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13035 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

красный лиман

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, россия, красный лиман, ми-8 амтш