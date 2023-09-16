Рейтинг@Mail.ru
На Краснолиманском направлении за неделю отражены 13 атак ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/spetsoperatsiya-1896698877.html
На Краснолиманском направлении за неделю отражены 13 атак ВСУ
На Краснолиманском направлении за неделю отражены 13 атак ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
На Краснолиманском направлении за неделю отражены 13 атак ВСУ
Российские войска на краснолиманском направлении за неделю отразили 13 атак противника, Киев потерял 400 военнослужащих, 18 бронемашин и десять орудий, сообщило РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:24
2023-09-16T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885570183_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c501035f0de27c34c639f5b398d63a8a.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении за неделю отразили 13 атак противника, Киев потерял 400 военнослужащих, 18 бронемашин и десять орудий, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На краснолиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества. В результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены 13 атак противника. Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и десять орудий", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885570183_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ff0fe8ea08a65d07d58b69997ab229e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Краснолиманском направлении за неделю отражены 13 атак ВСУ

Минобороны: на Краснолиманском направлении за неделю Киев потерял 400 военных

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня на огневой позиции в зоне СВО
Реактивная система залпового огня на огневой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня на огневой позиции в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении за неделю отразили 13 атак противника, Киев потерял 400 военнослужащих, 18 бронемашин и десять орудий, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"На краснолиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества. В результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены 13 атак противника. Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и десять орудий", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала