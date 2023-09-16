https://ria.ru/20230916/spetsoperatsiya-1896698877.html

На Краснолиманском направлении за неделю отражены 13 атак ВСУ

На Краснолиманском направлении за неделю отражены 13 атак ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023

На Краснолиманском направлении за неделю отражены 13 атак ВСУ

Российские войска на краснолиманском направлении за неделю отразили 13 атак противника, Киев потерял 400 военнослужащих, 18 бронемашин и десять орудий, сообщило РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T14:24

2023-09-16T14:24

2023-09-16T14:24

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении за неделю отразили 13 атак противника, Киев потерял 400 военнослужащих, 18 бронемашин и десять орудий, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На краснолиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества. В результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены 13 атак противника. Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и десять орудий", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

в мире, киев, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)