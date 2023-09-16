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В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении за неделю - РИА Новости, 16.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 16.09.2023 (обновлено: 14:25 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/spetsoperatsiya-1896697479.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении за неделю
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении за неделю - РИА Новости, 16.09.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении за неделю
ВС РФ за неделю на артемовском направлении отразили 34 атаки ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:15
2023-09-16T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
артемовск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВС РФ за неделю на артемовском направлении отразили 34 атаки ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других бронемашин, 34 автомобиля, а также 12 артиллерийских орудий, сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, на донецком направлении противник не отказался от планов по охвату Артемовска в ДНР и продолжал вести штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из Клещеевки и Андреевки Донецкой Народной Республики."За прошедшую неделю на данном направлении подразделения "Южной" группировки отразили 34 атаки подразделений ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область
артемовск
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, артемовск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область, Артемовск, Донецкая Народная Республика
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении за неделю

Минобороны: на Донецком направлении за неделю ВС России отразили 34 атаки ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВС РФ за неделю на артемовском направлении отразили 34 атаки ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других бронемашин, 34 автомобиля, а также 12 артиллерийских орудий, сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства.
По данным ведомства, на донецком направлении противник не отказался от планов по охвату Артемовска в ДНР и продолжал вести штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из Клещеевки и Андреевки Донецкой Народной Республики.
«
"За прошедшую неделю на данном направлении подразделения "Южной" группировки отразили 34 атаки подразделений ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожская областьАртемовскДонецкая Народная Республика
 
 
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