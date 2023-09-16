https://ria.ru/20230916/spetsoperatsiya-1896697479.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении за неделю
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении за неделю - РИА Новости, 16.09.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении за неделю
ВС РФ за неделю на артемовском направлении отразили 34 атаки ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:15
2023-09-16T14:15
2023-09-16T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
артемовск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВС РФ за неделю на артемовском направлении отразили 34 атаки ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других бронемашин, 34 автомобиля, а также 12 артиллерийских орудий, сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, на донецком направлении противник не отказался от планов по охвату Артемовска в ДНР и продолжал вести штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из Клещеевки и Андреевки Донецкой Народной Республики."За прошедшую неделю на данном направлении подразделения "Южной" группировки отразили 34 атаки подразделений ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении за неделю
Минобороны: на Донецком направлении за неделю ВС России отразили 34 атаки ВСУ