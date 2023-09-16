https://ria.ru/20230916/spetsoperatsiya-1896697479.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении за неделю

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении за неделю - РИА Новости, 16.09.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении за неделю

ВС РФ за неделю на артемовском направлении отразили 34 атаки ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T14:15

2023-09-16T14:15

2023-09-16T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

украина

запорожская область

артемовск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВС РФ за неделю на артемовском направлении отразили 34 атаки ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других бронемашин, 34 автомобиля, а также 12 артиллерийских орудий, сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, на донецком направлении противник не отказался от планов по охвату Артемовска в ДНР и продолжал вести штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из Клещеевки и Андреевки Донецкой Народной Республики."За прошедшую неделю на данном направлении подразделения "Южной" группировки отразили 34 атаки подразделений ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область

артемовск

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, артемовск, донецкая народная республика