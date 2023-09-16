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Глава Алтайского края открыл международные соревнования по гребле - РИА Новости, 16.09.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
15:03 16.09.2023 (обновлено: 15:06 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/sorevnovaniya-1896705050.html
Глава Алтайского края открыл международные соревнования по гребле
Глава Алтайского края открыл международные соревнования по гребле - РИА Новости, 16.09.2023
Глава Алтайского края открыл международные соревнования по гребле
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл международные соревнования по гребле, которые проходят в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T15:03
2023-09-16T15:06
алтайский край
алтайский край
барнаул
россия
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл международные соревнования по гребле, которые проходят в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Торжественная церемония открытия соревнований "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ" прошла сегодня, 16 сентября, на барнаульском гребном канале. Гонки объединяют три вида гребли: байдарка и каноэ, "драконы" и САП-бординг. В соревнованиях участвуют свыше 300 гребцов из восьми стран мира - России, Белоруссии, Чили, Узбекистана, Болгарии, Колумбии, Турции, Таджикистана. Среди них чемпионы и призёры мира и Европы", - говорится в сообщении. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что гребной канал в Барнауле уже не в первый раз принимает состязания такого высокого уровня. По оценкам профессиональных спортсменов, он является одним из лучших в мире. "Гребля на байдарках и каноэ — особый вид спорта. Он не только закаляет дисциплину и характер спортсменов, приучает к борьбе и дает радость побед. Участие болельщиков здесь также имеет большое значение. Приятно видеть, как за последние несколько лет наш гребной канал стал местом притяжения и спортсменов, и жителей города всех возрастов, и туристов", – отметил глава региона, обращаясь к гостям и участникам состязаний. Губернатор заверил, что правительство края продолжит поддерживать развитие гребного спорта и спортсменов. "Обязательно будем продолжать поддерживать и нашу Федерацию по гребле, и развивать наш гребной канал. Чтобы наши алтайские спортсмены, у которых и сейчас выдающиеся успехи на российских и международных соревнованиях, завоевывали новые победы!" – подчеркнул Томенко. Соревнования продлятся три дня и завершатся в воскресенье. Среди российских гребцов в миксте и комбинированной смешанной эстафете 4×200 метров - четыре спортсмена представляют Алтайский край. Это байдарочники Юлия Бабашинская и Владлен Ушаков, а также каноистки София Штиль и Александра Власова. Организаторы состязаний подготовили для зрителей разнообразные активности и развлечения — шоу-программу и концерты, игровые и лаунж-зоны, ярмарку и фуд-корты, конкурсы, розыгрыши призов. Кроме того, помимо стартов на гребном канале, на территории спортивного комплекса организованы соревнования по кикбоксингу, пляжному футболу и пляжному волейболу.
https://ria.ru/20230825/probeg-1892263080.html
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алтайский край, барнаул, россия, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Барнаул, Россия, Виктор Томенко

Глава Алтайского края открыл международные соревнования по гребле

© Фото : Пресс-служба правительства Атайского краяГлава Алтайского края открыл международные соревнования по гребле
Глава Алтайского края открыл международные соревнования по гребле - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Атайского края
Глава Алтайского края открыл международные соревнования по гребле
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл международные соревнования по гребле, которые проходят в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"Торжественная церемония открытия соревнований "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ" прошла сегодня, 16 сентября, на барнаульском гребном канале. Гонки объединяют три вида гребли: байдарка и каноэ, "драконы" и САП-бординг. В соревнованиях участвуют свыше 300 гребцов из восьми стран мира - России, Белоруссии, Чили, Узбекистана, Болгарии, Колумбии, Турции, Таджикистана. Среди них чемпионы и призёры мира и Европы", - говорится в сообщении.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что гребной канал в Барнауле уже не в первый раз принимает состязания такого высокого уровня. По оценкам профессиональных спортсменов, он является одним из лучших в мире.
«
"Гребля на байдарках и каноэ — особый вид спорта. Он не только закаляет дисциплину и характер спортсменов, приучает к борьбе и дает радость побед. Участие болельщиков здесь также имеет большое значение. Приятно видеть, как за последние несколько лет наш гребной канал стал местом притяжения и спортсменов, и жителей города всех возрастов, и туристов", – отметил глава региона, обращаясь к гостям и участникам состязаний.
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Губернатор заверил, что правительство края продолжит поддерживать развитие гребного спорта и спортсменов.
«
"Обязательно будем продолжать поддерживать и нашу Федерацию по гребле, и развивать наш гребной канал. Чтобы наши алтайские спортсмены, у которых и сейчас выдающиеся успехи на российских и международных соревнованиях, завоевывали новые победы!" – подчеркнул Томенко.
Соревнования продлятся три дня и завершатся в воскресенье. Среди российских гребцов в миксте и комбинированной смешанной эстафете 4×200 метров - четыре спортсмена представляют Алтайский край. Это байдарочники Юлия Бабашинская и Владлен Ушаков, а также каноистки София Штиль и Александра Власова.
Организаторы состязаний подготовили для зрителей разнообразные активности и развлечения — шоу-программу и концерты, игровые и лаунж-зоны, ярмарку и фуд-корты, конкурсы, розыгрыши призов.
Кроме того, помимо стартов на гребном канале, на территории спортивного комплекса организованы соревнования по кикбоксингу, пляжному футболу и пляжному волейболу.
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Алтайский крайАлтайский крайБарнаулРоссияВиктор Томенко
 
 
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